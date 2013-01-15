Harikalar Diyarı Maskot Yarışması

Kayseri'nin sahip olduğu değerlere ve şehrin çağdaş imajına uygun özelliklere sahip olması hedeflenen Anadolu Harikalar Diyarı'na ait maskotun, rekabet yolu ile elde edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada jüri başkanlığını ünlü karikatürist Salih Memecan yapacak.

Ulusal düzeyde olup 18 yaşından büyük tüm T.C ve K.K.T.C vatandaşlarının katılımına açık olan yarışmaya yarışmacılar, en fazla 3 tasarım ile katılabilecek.

Yarışma ve yarışma şartnamesi ile ilgili konularda soru sormak isteyen yarışmacılar, bu başvurularını yazılı olarak 28 Ocak 2013 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Maskot Tasarım Yarışması Raportörlüğü'ne posta ile ya da maskotyarismasi@kayseri.bel.tr adresine e-posta ile iletebilecek.

Sorular ve cevapları en geç 20 Şubat 2013 tarihine kadar http://www.kayseri.bel.tr adresinde ilan edilecek.

13 Mart 2013 günü saat 17.00'de sona erecek olan yarışmada tasarımlar, bu süre sonunda tek ambalaj içinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Maskot Tasarım Yarışması Raportörlüğü'ne tutanak ile imza karşılığı elden ya da kargo veya posta yoluyla gönderilecek.

Jüri, 16 Mart 2013 tarihinde toplanarak tasarımları değerlendirmeye başlayacak. Jüri, çalışmaları sonucunda hazırlayacağı raporu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na teslim edecek. Jüri değerlendirme raporlarının teslim edilmesini müteakip en geç 15 gün içinde yarışma sonuçları, Resmî Gazete'de ve belediyenin web sayfasında yayımlanmak suretiyle ilan edilecek.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi, Büyükşehir Belediyesi'nin www.kayseri.bel.tr adresinden edinilebilecek.