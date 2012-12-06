Harikalar Diyarı Son Sürat İlerliyor

İçerisindeki çok değişik bölümler ve aktivitelerle Kayseri'nin ve İç Anadolu'nun en gözde mekanı olacak olan Harikalar Diyarı, adım adım ilerlemeye devam ediyor.

Eğlence ve oyun parkı, hayvanat bahçesi, spor alanları ve sosyal tesisler, buz pateni pisti, su kayağı parkı ve otoparklar gibi 10 ayrı bölümden oluşacak projede Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz-kış demeden hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Spor AŞ bünyesinde faaliyet gösterecek olan Anadolu Harikalar Diyarı içinde yer alan hayvanat bahçesi, sportif ve sosyal tesisler, su kayağı parkı, buz pateni pisti hakkında bilgiler veren Spor AŞ Genel Koordinatörü Ali Üstünel, Harikalar Diyarı'nda inşaatların kış mevsiminde de tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Harikalar Diyarı içerisinde yer alacak hayvanat bahçesinin 180 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulacağını hatırlatan Üstünel, "Doğal yaşam konseptine uygun olarak tasarlanacak hayvanat bahçesinde 145 türde 850 hayvan yer alacak. Ayrıca hem buradaki hayvanların hem Kayserili vatandaşlarımızın evcil hayvanlarının bakımı için bir veterinerlik binası bulunacak" dedi.

Daha sonra devam eden spor ve sosyal tesis inşaatlarını anlatan Üstünel, "Spor tesisleri, toplam 9 tenis kortu, 3 basketbol-voleybol sahası, 3 mini futbol sahası ve içerisinde son derece modern dizayn edilmiş kafe-restoranın bulunduğu sosyal tesis binasını bünyesinde barındırıyor. Bu tesislerin inşaatı tamamlandığında Kayserili vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek. Önemli bir uğrak yeri olacak" ifadelerini kullandı.

Ardından su kayağı parkı ve buz pateni pisti hakkında bilgiler sunan Üstünel şöyle konuştu:

"Anadolu Harikalar Diyarı içinde çok farklı içerikte bölümler söz konusu. Bunlardan biri de su kayağı parkı. Bu alan, 33 bin metrekare alan üzerine inşa edilmiş ve tamamlandığında 1.80 m su derinliğine sahip olacak. Ortasında 3 bin metrekare bir adacık bulunacak. Buraya gelen sporseverler hem mekanik tesisler aracılığıyla su kayağı yapma keyfini yaşayacaklar hem de ortasındaki ve çevresindeki sosyal tesislerden yararlanacaklar. Buradaki çalışmalar da bütün hızıyla devam ediyor. Öte yandan Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde birçok ilki barındırıyor. Buz pateni pisti de bu ilklerden birisi ve inşaatı tamamlanmak üzere. Buz pateni sporu özellikle kış sporları anlamında meraklıların rağbet ettiği bir faaliyet. Buradaki 450 metrekarelik doğal buz pistinde Kayserili hemşehrilerimiz bu keyfi yaşama imkanı bulacaklar. Aileler burada keyifle vakit geçirecekler."