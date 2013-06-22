Harikalar Diyarında Son Rötuşlar

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, belediyeden üst düzey yöneticilerle 716 bin m² üzerine kurulan içerisinde Eğlence Dünyası, Hayvanat Bahçesi, Su Kayağı Parkı, spor alanları, sosyal tesisler gibi 10 ayrı bölümün yer aldığı Harikalar Diyarı'nda gezi ve incelemelerde bulundu.

Harikalar Diyarı gezisine buz pateni pistinden başlayan Başkan Özhaseki, burada paten yapan sporcuları izledi ve sporcularla ayaküstü sohbet etti.

Ardından su kayağı parkında incelemelerini sürdüren Başkan Özhaseki, daha sonra da önümüzdeki günlerde önemli tenis turnuvalarına evsahipliği yapacak tenis kortlarını gezdi. Burada tenis oynayan Başkan Özhaseki, başarılı performansıyla dikkat çekti.

Başkan Özhaseki'nin Harikalar Diyarı'nda bir sonraki durağı hayvanat bahçesi oldu. İçerisinde aslan, kaplan, puma, ayı, piton, midilli, lama gibi envai çeşit hayvanların yer aldığı hayvanat bahçesinde incelemelerine devam eden Başkan Özhaseki, burada bulunan bir aslan yavrusunu da kucağına alarak sevdi.

Daha sonra tropikal iklimlere ait değişik türdeki kuşların bulunduğu alanlara geçen Başkan Özhaseki, burada ise yavru bir baykuşu yakından inceledi.

Son olarak Mazaka Land olarak adlandırılan eğlence merkezine giden Başkan Özhaseki, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Özhaseki, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özhaseki, Harikalar Diyarı'nda sona yaklaşıldığını belirterek "Şu an içinde bulunduğumuz yer, Mazaka Land diye adlandırdığımız bölüm. Hizmete giren bu bölümde gençlerin keyifli vakit geçireceği envai çeşit aktiviteler bulunuyor. Diğer bölümleri de Ramazan Ayı'ndan önce yetiştirmeye çalışıyoruz. Ramazan'da akşama kadar oruç tutan hemşehrilerimiz, Harikalar Diyarı'na gelerek ferahlarlar diye düşünüyoruz. Çok keyifli mekanlar inşallah Ramazan öncesinde hemşehrilerimizin hizmetinde olacak" dedi.