Harikalar Diyarının Maskotu Belli Oluyor

Kayseri'nin sahip olduğu değerlere ve şehrin çağdaş imajına uygun özelliklere sahip olması hedeflenen Anadolu Harikalar Diyarı'na ait maskotun, rekabet yolu ile elde edilmesini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Maskot Tasarım Yarışması'nda sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen değerlendirme toplantısına jüri başkanı mimar Salih Memecan başta olmak üzere asli ve yedek jüri üyeleri katıldı.

Toplantıda ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi Elcuman, Anadolu Harikalar Diyarı Projesi başta olmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Kültür Yolu, Kale İçi Kültür ve Sanat Merkezi gibi projelerini bir sunumla jüriye tanıttı.

Ardından jüri başkanı Salih Memecan, jüri üyeleri olarak Anadolu Harikalar Diyarı'nın maskotunu belirlemek üzere toplandıklarını hatırlatarak "Görevimiz Anadolu Harikalar Diyarı için maskot seçmek. Yarışma yapıldı, sanatçı arkadaşlar hazırladıkları tasarımları gönderdi. Bizde en iyileri seçmek için buradayız. Öncelikler bir genel değerlendirme yaptık ve kriterleri ortaya koyduk. Bu değerlendirme sonucunda karar vereceğiz ve inşallah güzel şeyler ortaya çıkacak" dedi.

Memecan'ın konuşmasının ardından tarsımlar, değerlendirilerek dereceye girenler belirlenecek ve yarışmanın sonucu ilerleyen günlerde kamuoyunun bilgisine sunulacak.