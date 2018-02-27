HASÇALIK’TAN AFRİN’E DESTEK KERMESİ

Okul Aile Birliği ve Sosyal Etkinlikler Kurulunun organize ettiği kermes 1 Mart Perşembe günü saat 10.00’da Fatma-Mustafa Hasçalık ilk ve ortaokulunda açılacak. Kermesten elde edilen gelir ise Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışlanacak.Kermesin açılışına Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz’ün de katılacağı öğrenildi.Okul Müdürü Mehmet Albostan kermes hakkında şu bilgileri verdi;‘’Bu kermesi ‘söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ anlayışı ile düzenliyoruz. Amacımız şanlı ordumuz tarafından icra edilen Zeytin Dalı Harekatına ve Mehmetçiğimize destek olmak, yavrularımıza vatan, bayrak ve birlik-beraberlik duygusunu kazandırmaktır. Kelebek etkisi oluşturarak böyle etkinlikleri tüm okullarımıza ve vatandaşlarımıza yaymak istiyoruz. Öğrencilerimizi, olayları sadece izleyen değil işin içerisinde olan, milletçe her daim desteğini gösteren çelik irade sahibi bireyler haline getirmeyi arzuluyoruz.İstikbalimiz ve istiklalimiz için her yerde görev yapan ordumuza destek olmak noktasında kermes etkinliği içerisinde resim, şiir ve metin yazma yarışması da düzenledik. Öğrencilerimizin duygularını ifade eden metinleri Afrin’de kahramanca mücadele eden Mehmetçiklerimize göndereceğiz. Ayrıca kermesten elde edilen tüm geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlayacağız. İnşallah içimizdeki ve dışımızdaki hainlere fırsat vermeyeceğiz.Öğretmen, öğrenci ve velilerimizin işbirliğiyle gerçekleştireceğimiz bu anlamlı kermesimize duyarlı tüm halkımızı bekliyoruz.”Okul Müdürü Mehmet Albostan