Hasta Taşıyan Ambulans Devrildi

Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesinde meydana gelen olayda, Yozgat’tan Kayseri’ye hasta taşıyan ambulansın direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında şarampole devrildiği öğrenildi.

Kazada, ambulansta bulunan hemşire S.Ç.’nin yaralandığı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi. (iha)

