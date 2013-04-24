Hasta Taşıyan Ambulans Kaza Yaptı

Kocasinan Bulvarı’nda kırmızı ışıkta bekleyen 38 PL 052 otomobil sürücüsü A.Ç., srenleri çalan ve Çocuk Hastanesi'ne hasta götüren 38 ZE 380 plakalı ambulansa yol veremedi. A.Ç.’nin aracını çekerek yol verememesi üzerine 38 ZE 380 plakalı ambulans, A.C.'nin 38 PL 052 plakalı aracına arkadan çarptı.

Ambulans içerisindeki hasta çocuk, kaza sonrasında olay yerine sevk edilen başka bir ambulans ile Çocuk Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada can kaybının olmaması sevindirdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, ise olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. (iha)

