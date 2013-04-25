Hasta Taşıyoz Numarasını Polis Yutmadı

Alınan bilgilere göre, Kayseri-Malatya D-300 kara yolunun 20'nci kilometresinde, risk analizine dayalı olarak yapılan uygulamada bir araç durduruldu. Araç içerisindeki şüpheliler M.Y. ve A.B. araçtan inerken, aracın arka koltuğunda oturan şüpheli F.B. hasta olduğunu beyan ederek araçtan inmek istemedi. Aracın arka koltuğu ile ön koltuk arasında bulunan boşluğun dolu, üzerinin de şüpheliye ait kaban ile örtülmüş ve şüphelinin yatar vaziyette olmasından dolayı, araçta suç unsuru malzeme bulunabileceği değerlendirilerek yapılan aramada, aracın arka koltuğu ile ön koltuk arasındaki boşluktan 3 adet siyah renkli naylon poşetler içerisinde 4 adet siyah renkli, 1 adet mavi renkli naylon poşetlerde üzerleri şeffaf koli bantları ile sarılı vaziyette toplam 5 paket halinde daralı ağırlığı 10 kilo 650 gram gelen esrar maddesi, yine aracın ön sağ torpido gözünden 1 adet tütün ile karışık içime hazır vaziyette sarılmış daralı ağırlığı 3 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” suçundan işlem yapılırken, M.Y. ile A.B. çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. (iha)

