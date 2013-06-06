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Hastane Personeli Hastanelik Oldu

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün öğle yemeği yiyen personelden 150'ye yakını zehirlendi.

Hastane Personeli Hastanelik Oldu
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dün öğle yemeğinde verilen çorba, kadın budu köfte ve karpuzdan yiyen çalışanlar, dün akşam saatlerinden itibaren bulantı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle acil servise akın etti. Dün akşamdan bu yana yaklaşık 150 personelin acil servise getirildiği, yer sıkıntısı nedeniyle müdahale edilen hastane çalışanlarının serum takıldıktan sonra evlerine gönderildiği öğrenildi.

ZEHİRLENENLER ÇOK OLUNCA ACİLE HASTA KABULÜ YAPILAMADI

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öğle yemeğinden zehirlenenlerin sayısı fazla olunca acil servise hasta kabulü yapılamadı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün öğle yemeğinde çorba, kadın budu köfte ve karpuz yiyen personelden zehirlenenlerin sayısının çok olması, hastanenin acil servisinde yığılmalara neden oldu. Zehirlenen personelin sayısının artması sonrasında yönetim tarafından acil servise hasta kabulü ikinci bir talimata kadar yasaklandı.
Zehirlenen bir hastane personeli, dün öğle yemeğinde kadın budu köfte yemediğini, sadece çorba ve karpuz yediğini belirterek gerekenin yapılmasını istedi.
Zehirlenme vakası sonrasında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından gönderilen ekipler de dün servis edilen öğle yemeğinden numune aldı. (İHA)
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