Hastaneye Geldi Soyuldu

Edinilen bilgiye göre Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 38 HT 466 plakalı otomobili ile gelen 32 yaşındaki A.G.’nin içinde para bulunan çantasını otomobilde bırakarak muayene olmaya gittiği öğrenildi.

Hırsız veya hırsızların, 38 HT 466 plakalı otomobilin arka koltuğunda battaniyenin arasında bulunan çantayı, camı kırarak aldıkları ve kayıplara karıştıkları bildirildi.

A.G.’nin çalınan çantasının içinde bin 500 TL para, ehliyet ve kredi kartlarının bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi. (iha)

