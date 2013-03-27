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Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de 2 metre yükseklikten düşen 2 yaşındaki çocuğun burnu bile kanamadı.

Hastaneye Kaldırıldı
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları'nda yaşanan olayda 2 yaşındaki E.Ö., 2 metre yükseklikten düştü. 2 metre yüksekten beton zemin üzerine düşen E.Ö., yakınları tarafından hastaneye getirildi. E.Ö.'nün olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. (iha)

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