Hava Kirliliği Uyarısı

Son zamanlarda nüfus artışı ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak artan motorlu taşıt sayısından dolayı hava kirliliğinde de artış olduğunu belirten Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Hakan Özcan, hava kirliliğine karşı bir takım uyarılarda bulundu.

Özcan, söz konusu uyarıları şu şekilde sıraladı:

“Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacak kişilerin “Sıcak Su Kazan Operatörü” kursuna katılarak “Sıcak Su Kazan Operatörü” belgesi almış olmaları, ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan ehliyetsiz kişiler çalıştırılmamalıdır. Soba ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik temizlikleri düzenli olarak yapılmalıdır. Kalorifer kazanlarının periyodik kontrolleri yetkili kurumlara yaptırılmalıdır. Vatandaşlarımızın kömürlerini “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi” olan satıcılardan alması ve bu belgeyi görmeleri gerekmektedir. İlimiz sınırları içinde dökme kömür satışı yasak olup, kömür torbaları üzerinde üretici/ithalatçı firma bilgileri, yakıtın özellikleri ve firma iletişim bilgileri bulunan torba kömürlerin kullanılması gerekmektedir. Petrol koku, mineral yağ, araba lastiği parçaları, lastik, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının ısınma amaçlı yakılmamalıdır. Tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılmalıdır. Kazan dairelerinin yeterince havalandırılarak işletme talimatlarına uyulması gerekmektedir. Kışın oda havalandırması, tam açık pencerelerle kısa süre için yapılmalıdır. Gece/gündüz kullanılmayan alanlar ısıtılmamalı, kapılar kapalı tutulmalıdır. Zaman ayarlı termostat kullanılmalıdır. Termostatlar kapı, pencere ve ısıveren aletlerin uzağına monte edilmelidir. Konuttan bir günden fazla ayrılınması halinde termostat kapatılmalıdır. Termostat 19-20 °C ye ayarlanmalıdır. Bunun üzerindeki her 1 °C, % 6 daha fazla yakıt tüketimidir. Kalorifer radyatörlerinde termostatlı vana kullanılmalıdır. Kış gelmeden önce binalarda ve tesisatlarda ısı kaçağının önlenmesi için yalıtımlar kontrol edilmeli eksik olan kısımlar tamamlanmalıdır. Binanın çatı, duvar ve pencere yalıtımının tam olması halinde; çatı yalıtımında % 20, dış duvar yalıtımında % 15, pencere kapı yalıtımında yüzde 15, sızdırmazlık önlemleriyle yüzde 10 oranında enerji tasarrufu sağlanır. Bu türden ısı yalıtımı inşaat maliyetini en fazla yüzde3 arttırırken, yıllık yakıt tüketimi ise yüzde 50 azalmaktadır. Radyatörlerin üzeri, önü estetik sebeplerle kapatılmamalıdır. Radyatör arkasındaki duvara folyolu levhalar konulmalıdır. Böylece, yüzde 15 oranında yakıt tasarrufu sağlamak mümkündür. Pencere ve kapı yalıtımı, yüzde 15 oranında tasarruf demektir. Kalın ve pencereyi tamamen kapatan perdeler kullanılmalıdır. Akışın sürekli olduğu binalarda giriş kapısı, kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmazlığına uygun olmalıdır. Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz dışarıda 15 derecenin, içeride ise 20 derecenin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmaması gerekmektedir. Camlarda ısıcam (çift cam) sistemi kullanılmalıdır. Böylelikle, kışın ısı kaybında yüzde 40-50, yazın ısı yalıtımında ise yüzde 15 oranında tasarruf sağlamak mümkündür. Kuru havada soğuk daha çok hissedilir. Bu nedenle, kışın odalar nemlendirilmelidir. Geceleri ve konuttan uzun süreli ayrılmalarda sıcaklık 15 derecenin altına düşmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Doğalgaz sobasının filtreleri ayda bir kez temizlenmeli ya da değiştirilmelidir. Kullanılmayan baca delikleri kapatılmalıdır. Doğalgazlı ısınma aracı alımında verimi yüksek olanları tercih edilmelidir. Bacalı doğalgaz cihazları dolap içerisine yerleştirilmemelidir. Bu durum cihazın ortamdan hava almasını engeller ve verimini düşürür. Doğalgaz tesisatları korunmalı ve kontrol edilmelidir. Kaçaklara karşı dikkatli olunmalıdır. Apartman kapıları kapalı tutulmalıdır.”