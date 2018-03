Hava kuvvetlerimizin gücüne güç katıldı

12. Ana Üs Komutanlığı’nda bulunan A 400M hangarında düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki İle Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.

A 400M uçağının tanıtımının gerçekleştirilmesiyle devam eden programda, bakım faaliyetleri de tanıtıldı. Ardından törende bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Hava kuvvetlerimizin gücüne güç katıldığı, bir başarının kutlamasını yapmak için bir aradayız. Her gün yeni başarıya şahit oluyoruz. Tüm personelimizi yürekten kutluyorum. Bu sayede yurt dışına gitme işlerimiz azalacak ve ekonomiyi katkı sağlanmış olacak” dedi.



Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın çok zor bir coğrafya olduğunu kaydeden Özhaseki, “Üzerinde yaşadığımız bu Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerlerinin başında geliyor. Burada birçok kavim yaşamış. Son dönemlerde bu coğrafya mazlumların sığınma noktası olmuş ne kadar mazlum insan varsa bu coğrafyaya gelmiş. Burada güçlü bir devlet olmuşuz ve bayrağımızı göklere çekmişiz. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmıyor. Bu coğrafyanın 3 tarafı denizlerle, 4 tarafı düşmanlarla çevrilidir. Kıtalar ötesinden bir takım ülkeler geliyor ve at koşturmaya başlıyorlar. Ülkemizin güneyinde binlerce kilometreden gelmiş bir sürü ülke var. Niye buraya geldiniz diye sormak bizim hakkımız değil mi? Bunlar gittikleri hiçbir yere refahı getirecek bir adım atmadılar ve huzur götürmediler. Kan, gözyaşı ve ayrımcılık getirdiler. Birçok ülkede bu ameliyatları yaptılar. Sonra da bize ‘Buraya karışmayın’ diyorlar. Her türlü fitne tohumunu saçmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.



"Dünyaya insanlık dersi veriyoruz"

TSK’nın Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna değinen akan Özhaseki, “Afrin’deki gelişmeleri bütün dünya izliyor. Onlara parmak ısırtacak şekilde askerimiz görevini yapıyor. Askerlerimiz yüzlerinin akıyla geri döneceklerdir. Orada yaptığımız harekatla dosta güven, düşmana korku saldık. Bütün dünya ibretle ve hayretle bu operasyonu izliyor. Gerekirse kendimiz şehit oluyoruz ama sivil kimseye zarar gelmesin diye çırpınıyoruz. Dünyaya da insanlık dersi veriyoruz” şeklinde konuştu.



Bakan Canikli’nin konuşması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ise, “Gerçekten önemli bir kazanım. Teknik ve önemli bir kazanım. Bu kazanım diğer takviye edici gerekli unsurlarla birlikte tamamlandığında askeri fabrikalarımıza çok daha ileri bir takım üretimlerin yapılmasının da önünü açacaktır. Kısa süre içerisinde teknik bir donanımın kazanılmış olması bu konuda Türkiye’nin ulaştığı alt yapının seviyesini göstermektedir” dedi.

Canikli, “Bundan sonra buna benzer görüntüleri görmeye başlayacağız. Özellikle vatan topraklarının savunulması için asgari seviyede ihtiyaç duyula silah sistemleri ve mühimmatın yerli ve milli imkanlarla olması gerekir. Böyle bir imkan yoksa bu toprakların savunulması ve ülkemizin hükümranlığın devam ettirilmesi kolay değildir. Türkiye bunu sayısız kereler yaşadı ve karşı karşıya kaldı. İhtiyacın olduğu anda müttefik ülkeler bile peşin parayla dahi sağlamakta tereddüt ediyorlar. Şuanda da birçok dost müttefikimiz açısından canlı örneğini yaşıyoruz. Birçok silah sisteminin üretiminde kullanılan yedek parçaları bugünde Türkiye’de gönderilmesinin zorlaştırıldığını görüyoruz. Zeytin dalı operasyonunda kullanılan mühimmatın yüzde 90’undan fazlasını yerli imkanlarla üretme imkanımız var. Bu son derece önemlidir. Eğer milli olarak üretme kapasitemiz olmasaydı o ambargonun daha serti ile karşı karşıya kalacaktık. Böyle bir tabloda bu tür önemli operasyonların gerçekleştirilmesi mümkün değil. Bu toprakların savunulması için bu alt yapıya sahip olmamız son derece önemlidir. Türkiye son 15 yılda bu konuda önemli adımlar attı” ifadelerini kullandı.



Düzenlenen tören, bakım faaliyetlerinde görev alan personele belgelerinin verilmesi ve anı objelerinin takdimiyle sona erdi.

İHA