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Havaalanında Takma Diş Bile Unutan Var

Uçakla seyahat ederken, havaalanlarında ya da uçaklarda unutulan eşyalar arasında gözlükler, cep telefonları, saatler ve takılar başta geliyor. Havaalanlarında unutulan yiyecekler anında imha edilirken, diğer eşyalar ise tasnif numarası verilerek depoya kaldırılıyor.

Havaalanında Takma Diş Bile Unutan Var
Kayseri Erkilet Havalimanı’nda yolculara uçak dışında her konuda hizmet veren Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkilileri, havaalanlarında unutulan eşyalarla ilgili yapılacaklar hakkında bir yönetmelik bulunduğunu ve bu çerçevede hareket ettiklerini bildirdi. Yönetmelik gereği, havaalanlarında bulunan eşyalar, havaalanı güvenlik biriminin nezaretinde, Havaalanı Depo Muhafaza Amirliğine teslim ediliyor. Burada, unutulan yiyecek ve gıdalar, en kısa sürede, uygun yöntemlerle imha ediliyor. Diğer eşyalar ise birer tasnif numarası verilerek depoya kaldırılıyor. Yönetmelik gereği, havaalanlarında bulunan eşyalar, 1 yıl süreyle depoda muhafaza ediliyor. Sahiplerinin çıkması halinde ise eşyalar, tutanakla sahiplerine teslim ediliyor.

SAHİBİ ÇIKMAYAN EŞYALAR SATILIYOR
Havaalanlarında unutulan, depolarda 1 yıl süreyle muhafaza edilen ve sahibi çıkmayan eşyalardan maddi değeri olanlar ise ayrılarak satılıyor ve geliri DHMİ’ye gelir kaydediliyor.
Unutulan eşyalar arasında ise gözlükler, saatler, cep telefonları, altın, gümüş ve imitasyon takılar, saatler başta geliyor. Havaalanlarında kameralar, takma dişler, fotoğraf makineleri, tespihler de unutuluyor.
Unutulan eşyalar, sahiplerinin çıkmaması halinde, belli dönemlerde satışa çıkarılıyor. Havaalanı yetkilileri, eşyasını unuttuğunu beyan ederek gelen herkese, eşyaları vermediklerini, kanuni prosedürler çerçevesinde kısa sürede yaptıkları araştırma sonucunda, eşyanın gerçek sahibi olduğunu belirledikleri kişilere eşyayı teslim ettiklerini ifade ettiler.

GİYECEKLER HAYIR KURUMLARINA
Bu arada, havaalanı ve havalimanlarında unutulan giyecekler ise muhafaza süresinin sonunda ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere hayır kurumlarına gönderiliyor. Havaalanlarında kullanılmış giyeceklerin yanı sıra hiç kullanılmamış, ambalajı dahi açılmamış giyecekler de unutuluyor.
Özellikle havaalanlarında unutulan bagajlarda, bavul, valiz ve çantalarda çok sayıda giyecek bulunduğunu vurgulayan yetkililer, bunların depolarda belli bir süre muhafaza edildiğini, daha sonra tasnif edilerek hayır kurumlarına gönderildiğini kaydetti.
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