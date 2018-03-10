Havalimanı'nda 154 bin 788 yolcu taşındı

2018 Yılı Şubat ayında Kayseri Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 912 oldu. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 34 artışla 119 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1.031’e ulaştı.

2018 Yılı Şubat ayında Kayseri Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 17 artışla 1.517 ton olarak gerçekleşti.



Kayseri Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 328.005 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 5 artışla 2.149’a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 24 artışla 3.205 tona ulaştı.

İHA

