Havva Turizm’le kutsal topraklar daha yakın

Faaliyetlerine 3 buçuk yıl önce başlayan Hacı Havva Turizm, kurulduğu günden bu yana vatandaşları en uygun fiyatlarla kutsal topraklara götürebilmek için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Firma özellikle alt gelir grubunda yer alanlar için çok cazip bir kampanya başlattı. Kampanya dahilinde isteyen herkes, elden ödemeli kefilsiz, banka kredisiz, kredi kartsız 12 ay boyunca ayda 200 TL taksitle dini vecibesini yerine getirme şansına erişebilecek.

Hedef 2 bine ulaşmak

Firma Sahibi Süleyman Karaköse, en büyük hedeflerinin banka faizlerine bulaşmadan vatandaşları kutsal topraklarla buluşturmak olduğunu belirterek, bu doğrultuda ilk yıl 500, ikinci yıl bin 200, geçen yıl ise bin 600 kişiye kampanya dahilinde hizmet verdiklerini söyledi.

Uygulama Türkiye’de tek

Bu yıl ise bu sayıyı 2 bine çıkarmayı umduklarını dile getiren Karaköse; “Bu hizmeti dövize, faize bulaşmadan kendi öz sermayemiz ile Türk Lirası üzerinden gerçekleştiriyoruz. Düşük bedellerle yürütmeye çalışıyoruz. Birçok firma kredi sözleşmesi yapıyor, ya da kredi kartından tahsilat yapıyor. Biz tamamen kefilsiz, banka kredisiz hizmet veriyoruz. Sadece sözleşme yapıyoruz o kadar. Yaklaşık 4 yıldır bu kampanyayı sürdürüyoruz. Bugüne dek Umre vazifesini yerine getirenlerin yüzde 80’i bu kampanyadan yararlandı. Bu oranın büyük çoğunluğunu ise gençler oluşturdu. Bu da bizi ayrı bir mutlu etti. Bu uygulamayı Türkiye’de yapan tek firmayız. En önemlisi bütün ödemeleri TL üzerinden alıyoruz. “ dedi.

Ramazana kadar sürecek

Kampanyanın Ramazan ayına kadar süreceğini belirten Süleyman Karaköse, Umre görevini yerine getirmek isteyenlerin başvuru tarihinden sonra iki hafta içerisinde gönderildiğini sözlerine ekledi.

Kontenjan sınırı yok

Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar ortalama 3 bin 900 TL’ye mal olan hizmet için ilk başvuruda 1500 TL ödedikten sonra, kalan kısmını Umre dönüşü 12 ay taksitle ayda 200 TL olarak ödeyebilecek. Kontenjan konusunda ise herhangi bir kısıtlama yok. Yani isteyen kendisi gidebileceği gibi, annesini, babasını ya da birinci derece akrabalarını gönderebilecek.

Hacı Havva Turizm, Hunat Mahallesi Yıldız Sokak, Çayırağası İş Merkezi No: 2/1 adresinde (Hunat Camii yanı) hizmet veriyor.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

