Hayal dünyasına açılan vadi: Devrent

Milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lavları zamanla rüzgar ve yağmurun aşındırmasıyla ortaya çıkan peribacaları, yayıldığı geniş bölgede masalsı bir görüntü oluşturuyor. Avanos yakınlarındaki Devrent Vadisi'ndeki çeşitli figür ve hayvanları anımsatan kaya oluşumları da ziyaretçilerin hayal gücünü zorluyor.

Deve, fok, timsah, köpek, şapka gibi birbirinden ilginç doğal oluşumları yerinde görmek isteyen turistler, her yıl onbinlerce turist ağırlayan vadideki kayalar arasında dolaşarak fotoğraf çekiyor.

"Meryem Ana, deve ve timsahı andıran şekiller ilgi çekiyor"

Profesyonel turist rehberi Ülkü Yılmaz, yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesine düzenlenen turlarda, tüm kafilelerin en gözde uğrak yerlerinden birinin de Devrent Vadisi olduğunu belirtti.

Bölgedeki diğer peribacalarına kıyasla buradaki kaya oluşumlarının ilginç şekilleri nedeniyle ziyaretçileri cezbettiğini aktaran Yılmaz, bazı turistlerin, figürlerin hangi dönemde yapıldığını sorduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "Kapadokya'nın diğer bölgelerinde genellikle konik şekiller oluyor. Peribacaları diyoruz, burada ise tesadüfen değişik şekiller meydana gelmiş, bunları insanlar değişik şekillerde tahayyül ediyor. Meryem Ana heykeli, deve ve avlanmaya hazır timsahı andıran şekiller ilgi çekiyor." dedi.

Ziyaretçilerin, oluşumların üzerine çıkarak fotoğraf çektirdiğini ve yıpranmalara neden olduğunu vurgulayan Yılmaz, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce koruma amacıyla bazı kayaların çevresinin çitlerle kapatıldığını söyledi.

Yılmaz şöyle konuştu:

"Genellikle insanlar bunun doğal şekiller olduğunu biliyor. Bunları kim yaptı diye soran da oluyor. Sanki bir heykeltıraş gelmiş ve bunlara şekil vermiş. İnsan eli değmiş şeyler değil bunlar tümü doğal, natürel formasyonlar. Herhangi bir heykeltıraşın eseri değil. Biz de 'Bunlar tabiat ananın eseridir' diyoruz. Bu şekillerin arasında insanların gezinmesini önlemek lazım, bunlar sadece uzaktan bakılarak, beğenilecek şeylerdir. Yoksa aralarına girilerek şekillere tırmanılmasını önlemek lazım."

"Buralar tabiatın bize emanet ettiği yerler"

İtalya'nın Milano şehrinde yaşayan ve tatil için Kapadokya'yı tercih eden İbrahim Halil Ot, vadinin doğal yapısına hayran kaldığını belirterek Milano'ya döndüğünde İtalyan arkadaşlarına bölgede kaydettiği görüntüleri izlettireceğini anlattı.

Ot, "Bu şekilleri görünce tüylerim diken diken oluyor. İnsan bunların nasıl oluştuğunu merak ediyor. Bu şekiller bir insan yapımına benzemiyor. Buralar tabiatın bize emanet ettiği yerler." dedi.



İstanbul'dan gezmek için Kapadokya'ya gelen Neslihan Vardan ise vadideki şekillerin hayal gücünü zorladığını, birbirinden ilginç kaya oluşumları arasında dolaşmaktan keyif aldığını söyledi.

Vadinin olağanüstü güzelliğe sahip olduğuna işaret eden Vardan, alanın tamamının koruma altına alınması gerektiğini vurguladı.

Vardan, "Aslında benzettiğiniz şekiller biraz da hayal gücünüze bağlı ama bazıları çok ciddi şekilde benzerlik gösteriyor. Bir deve ve penguene benzeyen var. Mesela dans eden çifte benzeyen bir figür var. Bunların korumaya alınması gerektiğini düşünüyorum çünkü olağanın dışında tamamen bir doğa harikası." diye konuştu.

Hasan Yıldırım da tüm kaya oluşumunun yanında tek tek fotoğraf çektirmek istediğini, vadinin başlı başına bir turizm potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

AA

