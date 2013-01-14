Hayat Mücadelesine Devlet Desteği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı 75’inci Yıl Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören bakıma muhtaç çocuk Suat Kaya’nın hayat hikayesi yürek burkuyor. Küçük yaşlarda annesini kaybeden Suat Kaya'ya, devlet sahip çıktı ve bakımını üstlendi. Tiyatro konusunda yeteneği olduğu keşfedilen Suat Kaya için Uluhan Kültür Merkezi ile irtibata geçen yetkililer, Suat Kaya'nın hayatında yeni bir dönemin başlamasını sağladı.

Tiyatro oyunlarında Suat Kaya’ya rol ve destek verdiklerini söyleyen Uluhan Kültür Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Şükriye Uluhan, “Son oyunumuzda daha farklı bir düşünce ile Sosyal Hizmetler Kurumu'ndan bir dernek başkanı arkadaşımızın vasıtasıyla yetenekli bir kaç öğrenci istedik, ekibe dahil etmek için. O da sağ olsun Suat Kaya isminde bir çocuğumuzu getirdi. Suat'ın ekibe uyum sürecini gözlemledik” diye konuştu.

Uluhan, Suat Kaya’nın yetenekli bir çocuk olduğunu söyleyerek, “İlk geldiği sıralardaki Suat ile şimdi içeride oturan Suat çok farklı bir konumda. Suat ilk geldiğinde tedirgin, sessiz biraz içine kapanık çocuktu. Şimdi öz güveni daha da çok gelen normal bir insan gibi ve çok verimli bir insan oldu. Suat'ın geleceğini çok iyi görüyorum. Suat gerçekten çok yetenekli bir çocuk. Suat'ın yeteneğini ön plan çıkarmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Uluhan Kültür Merkezi hakkında da bilgi veren Uluhan, “Kayseri'deki tek profesyonel tiyatro ekibiyiz. Kayseri'de son 10 yılda çok iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz, ekibimizle beraber. 10 çocuk ve 10 büyük oyun hazırladık bugüne kadar. Yeni projeler de üretmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bakıma muhtaç Suat Kaya ise tiyatronun güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, “Tiyatro ekibine beni aralarına aldıkları ve oyunda rol verdikleri için teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimde yeni arkadaşlar edindim. Tiyatroyu çok seviyorum. Tiyatro çok güzel, tiyatroyu oynadığım ekip de çok güzel. Yeni bir oyun oynanacak ve ben o oyunda oynayacağım. Tiyatroyu güzel bir etkinlik olduğu için seçtim” diye konuştu.

Rol aldığı tiyatro oyunlarından da bahseden Kaya, “Tiyatro oyunlarında 'Çiçek Abbas', 'Hacivat ve Karagöz' oyununda 'Karagöz' oyunlarında rol almayı seviyorum. Sahneye ilk çıktığımda heyecanlanmıştım ama daha sonraları heyecanım azalmaya başladı. Oynamaya devam edince güzel oyunlar, ortaya çıkarmaya başladım ve hocalarım da memnun oldu” ifadelerini kullandı.