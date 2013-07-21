“Hayata dönmemiz için gerekeni yapın”

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Platformu Kayseri Grubu yaşadıkları mağduriyetleri bir basın açıklaması yaparak duyurmak istedi. Daha önce yaptıkları açıklamaların dikkate alınmadığından şikayetçi olan grup, bu kez dikkatleri üzerlerine çekmek için basın açıklamasını İngilizce yaptılar. Grubun Kayseri şubesi Başkan Yardımcısı Muharrem Aslan’ın Hacettepe Üniversitesi’nde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitim gören Tuğba Gül Aslan tarafından yapılan basın açıklamasında mağduriyetler dile getirildi ve bu mağduriyetlerin giderilmesi istendi. Yapılan basın açıklamasında şunlara yer verildi;



“Kademeli Yaş Şartı” maddesi iptal edilmeli

Emeklilikte yaşa takılanların, takılacaklarla birlikte toplam sayısı 5 milyon. Yaşa takılmasaydı hemen emekli olabileceklerin sayısı 300 bin. Bu 300 bin kişi, eğer 1999’da eğer geriye dönük olarak çıkartılan 4447 sayılı yasanın “Kademeli Yaş Şartı” maddesi kabul edilmeseydi, şuan hem emeklilik maaşı alabilecek hem de GSS’dan sağlanan sağlık yardımlarından faydalanabilecekti. Şimdi bu arkadaşlar bir an önce bu maddenin iptal edilmesi ve emekliliklerine kavuşmayı bekliyorlar.

Resmi İşsizlik oranımız %10

Bu kişilerin yaklaşık 250 bini yasanın bu maddesi iptal edilmezse bile, bir yıl içinde zaten emekli olacaklar. Ancak sayı 50 bine düşmeyecek, yerine yeni mağdurlar gelecek ve sayıları yine en az 300 bin olacak. Bu döngü 2040’lı yılların ortasına kadar devam edecek ve 2040’lı yılların sonlarına geldiğimizde, toplam sayıları 5 milyonu bulan 4447 yaş mağdurlarının tamamı emekli olacak. Diğer deyişle, eğer bu sorun çözülmezse, dozu gittikçe artan bir şekilde 30 yıl daha bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz.

Resmi İşsizlik oranımız %10 yani bu 300 bin kişinin yaklaşık 30 bin kişisi işsiz. Ve yine, bu yıllık 300 bin kişinin yaklaşık 300 bin kişisi her yıl işsiz kalmaya devam edecek.Yaşları 40’ın üzerinde olduğundan iş bulamayacaklar, yaş nedeniyle kendi istekleriyle işten ayrıldıkları için işsizlik ödeneğinden faydalanamayacaklar ve GSS primi ödeyecekleri gelirleri olmadığından sağlık hizmetlerinden de yararlanamayacaklar.

“Hayata dönmemiz için gerekeni yapın”

Bu insanlar ne yiyecek, ne içecek, nasıl giyinecek. Evlatlarını nasıl okula gönderecek, hastalandıklarında ne yapacak. Sosyal devlet gereği, bu güne kadar devlete bir tek kuruş yatırmamış olan askerimize, dulumuza, yetimimize maaş bağlıyoruz. Fakire sosyal yardım altında maaş, kömür, fasulye, pirinç, makarna veriyoruz.

Peki devletine en aza 20-25 yıl süreyle prim ödemiş bu insanlara, en azından işsiz kaldıklarında, yeni iş buluncaya kadar, hiçbir koşul aramaksızın işsizlik maaşı bağlayamaz mıyız? Zaten işsizlik fonunda biriken milyarların sahibi bizzat bu insanlar değil mi? Devletin etkili yetkililerine bir kez daha seslenmek istiyorum: Lütfen artık bu insanların tekrar hayata dönmeleri için gerekeni yapınız.

Aksi taktirde, Allah göstermesin bu grubun içinden intiharlar, ölümler başlarsa vicdanınız bu sorumluluğun altından nasıl kalkacak. “Ben o dönemde bu ülkede milletvekiliydim, Bakandım, Başbakandım…” diye övünürken hiç utanmayacak mısınız?



Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin