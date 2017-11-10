Hayatlarında ilk kez Çanakkale’yi gördüler

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ÇOGEP kapsamında kentte farklı liselerde okuyan ve hayatlarında Çanakkale’yi hiç görmemiş 40 lise öğrencisi, Çanakkale’ye gitti. Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı mekanları uzman rehberler eşliğinde gezen öğrenciler daha sonra İstanbul ve Ankara’ya geçti. Gezinin ardından kente dönen öğrencileri, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü önünde aileleri karşıladı.

Kocasinan Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Sıla Kömür, gezide duygusal anların yaşandığını kaydederek, “Ben daha önce hiç Çanakkale’ye gitmemiştim. Burada Ulu Önder Atatürk’ün ve kahraman şehitlerimizin savaştığı mekanları ile kahramanlıklarını yerine görerek öğrendik. Kahraman şehitlerimizin birçok hikayesi var ama beni en çok etkileyen kınalı Hasan’ın hikayesi olmuştur. Kınalı Hasan’ın annesinin ‘Ben seni milletimize ve Allah’ımıza kurban olasın diye başını kınalayıp cepheye yolladım’ sözleri beni gözyaşlarına boğdu” ifadelerini kullandı.

Geziye katılan öğrencilerden Oğuzhan Yıldırım da, “Ben Çanakkale savaşlarını hep kitaplardan okudum, televizyonlardan gördüm. Emniyet müdürlüğümüzün organize etmiş olduğu geziye beni polis ağabeylerim dahil etti. Ben küçük yaşta babamı kaybettim. Annem ve ağabeyimle beraber kalıyorum. İlk kez annemden ayrı yerlere gittim. Atalarımızın Çanakkale’de yapmış olduğu kahramanlıkları yerinde gördüm. Şehitlikte çok duygusal anlar yaşadım” şeklinde konuştu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mesut Eroğlu ise, “ÇOGEP kapsamında 40 öğrencimizi Çanakkale, İstanbul ve Ankara olmak üzere 3 ilde gezi programı hazırladık. Çanakkale’ye hiç gitmeyen lise çağındaki öğrencilerimize şehitliğimizi ziyaret ettirerek, savaşın yapıldığı mekanlarda kahraman şehitlerimizin ve Ulu Önder Atatürk’ün göstermiş olduğu kahramanlıkları bizzat rehberler eşliğinde anlatarak, çocuklarımıza tarihi anlar yaşattık. Çocuklarımız çok duygulandı. Çocuklarımızın birçoğu Çanakkale savaşını televizyonlarda ve kitaplarda görüyorlardı. Güzel bir gezi programı oldu” diye konuştu.

Düzenlenen geziden çok memnun kaldıklarını belirten öğrenci velilerinden Tuğba Usta, “Oğlum için çok güzel bir deneyim oldu. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Emniyet müdürlüğümüze, müdürüme ve polis arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun kaldık. İnşallah devletimiz sayesinde daha iyi günler göreceğiz” dedi.

İHA