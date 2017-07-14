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Hayırseverlerden El Bab'a destek

Kayseri OSB'de faaliyet gösteren Ergül Mobilya, Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği aracılığıyla El Bab bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 90 adet çekyat ve baza bağışladı.

Hayırseverlerden El Bab'a destek
Hayırsever kenti olarak bilinen Kayseri’de iş adamlarının ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatmış olduğu yardım destekleri sürüyor.  Son olarak Ergül Mobilya da,  Suriye’nin Halep kenti yakınlarındaki El Bab bölgesine ulaştırılmak üzere çekyat ve baza yardımında bulundu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri İHH yetkilileri "Kentimizin hayırseverlik anlayışı ülkemiz sınırlarını aşıyor. Kısa bir süre önce hayırseverlerimiz El Bab bölgesinde 6 tane su kuyusu açtırdılar. Yine El Bab'da yaşayan 750 yetimimize kıyafet yardımında bulundular. Bu yardımlar bölgede yaşamın artırması ve bölgeye geri dönüşleri teşvik etmesi açısından çok önemli. Allah herkesten razı olsun” dediler.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
 
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