Hayvanat bahçesi misafirlerini bekliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve içerisinde 170 türden 2 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesinde yaz aylarının gelmesi ile beraber çalışmalara hız verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hayvanat bahçesinde ki hayvanların bakımı günlük olarak yapılırken, ziyarete gelen vatandaşların güzel zaman geçirmeleri içinde etkinlikler düzenleniyor.

Ayrıca, ekipler uzayan çimleri biçerken, sıcaktan bunalan hayvanlarda su ile serinletiliyor.

Kurum Haberi

