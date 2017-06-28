Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hayvanat bahçesi misafirlerini bekliyor

Kayseri'de Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde okulların kapanması ile beraber hummalı bir çalışma başlatıldı.

Hayvanat bahçesi misafirlerini bekliyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve içerisinde 170 türden 2 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesinde yaz aylarının gelmesi ile beraber çalışmalara hız verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hayvanat bahçesinde ki hayvanların bakımı günlük olarak yapılırken, ziyarete gelen vatandaşların güzel zaman geçirmeleri içinde etkinlikler düzenleniyor.
Ayrıca, ekipler uzayan çimleri biçerken, sıcaktan bunalan hayvanlarda su ile serinletiliyor.
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
gulnur yakan 3 hafta önce

ne kadar ilkel şartlar oluşturulmuş hayvanlar için bu nasıl hayvanat bahçesi hayvanları orada tutsak görmeye dayanamıyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)