Hayvanat Bahçesindeki 'muhteşem Dörtlü' Şaşırtıyor

Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye kazandırdığı Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bugünlerde muhteşem dörtlü konuşuluyor. İki köpek, bir aslan yavrusu ve bir maymun arasında görenleri hayrete düşüren bir arkadaşlık yaşanıyor.

Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen 4,5 aylık dişi aslan yavrusu Hilal, Vervet türü (Örümcek maymun) bir maymun olan 1,5 yaşındaki Ares, çok hasta bir şekilde hayvanat bahçesinin tedavi ve rehabilitasyon merkezine getirilip hayata döndürülen 5 aylık sokak köpeği Herkül ve sokakta yaralı halde bulunan 5 yaşındaki Duman'ın dostluğu görenleri şaşırtıyor. Duman, en büyükleri olarak 'Muhteşem Dörtlü' arasında sorun yaşanmamasını sağlıyor; hayvanların birbirleriyle iletişimine yardımcı oluyor ve olay çıkma ihtimalinde araya giriyor.

Bu dörtlü Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu Harikalar Diyarı içindeki Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor. Birbirlerinden nadiren ayrılan dört hayvan arasında inanılmaz bir arkadaşlık yaşanıyor.

'Muhteşem Dörtlü' en çok sütü seviyor. Aynı kaptan birlikte yemek yiyorlar ve birbirlerine asla müdahale etmiyorlar. Bu grubun en yaramazı Ares. Çok hareketli olan ve oyunu çok seven Ares'in zaman zaman Hilal'i kızdırdığı ve Hilal'in de aslan yavrusu olduğunu kükreyişi ile gösterdiği anlar oluyor ama bu durumlarda Duman ve Herkül araya girerek işi tatlıya bağlıyor.