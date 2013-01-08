Hayvanat Bahçesine Isıtıcı Konuldu

Havaların soğumasının ardından hayvanların iç mekanlarda daha fazla zaman geçirdiğini belirten hayvanat bahçesi görevlisi Burhanettin Bacak, şu bilgileri verdi:

“Hayvanat bahçemizde kış şartlarına göre çalışmalar yapıyoruz. Sabahları hayvanlarımızı hava şartlarından dolayı dışarı çıkarmıyoruz. Hayvanlarımız, iç mekanların temizliği yapılana kadar dışarıda kalıyor, daha sonra yeniden içeri alıyoruz. Kış şartlarında hayvanlarımızın yiyeceklerini desteklemek için vitamin, mineral içerikli ek yiyecekler vermekteyiz. İçerideki kümes hayvanlarımızın ısınmalarını elektrikli ısıtıcılarla sağlıyoruz. Diğer ağır hayvanlarımızı da kapalı mekanlarda tutarak üşümelerini engelliyoruz. Zaten kalmış oldukları mekan onlara göre ayarlanmıştır. Su kuşlarının ise belirli saatlerde dışarı çıkarıyoruz. Havuzlardaki buzların belirli yerlerini kırarak hayvanlarımıza alan açıyoruz. Akşamları da onları içeri alıyoruz. Hayvanlarımızı sabaha kadar ısıtıcılı bir mekanda, yemli bir ortamda bulunduruyoruz.”