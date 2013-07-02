Haziran Ayı Kayseri'de Sıcak Geçti

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Ortalama sıcaklık 20,3 derece, mevsim normalinden 1,1 derece, geçen yıl Haziran ayı değerinden

0,9 derece daha yüksek gerçekleşmiştir. En yüksek sıcaklıklar ortalaması 28,3 derece, normalinden 1,5 derece daha yüksek, geçen yıl Haziran ayı değerinden ise 0,7 derece daha düşük gerçekleşmiştir. En düşük sıcaklıkların ortalaması da 11,4 derece olarak gerçekleşti. Bu değer mevsim normalinden 1,5 derece, geçen yıl Haziran ayı değerinden ise 0,2 derece daha yüksek gerçekleşmiştir'' denildi.

Aylık yağış toplamının 12,6 milimetre, normaline göre yüzde 67, geçen yıl Haziran ayına göre ise yüzde 61 daha az olduğunun gözlendiği ifade edilen açıklamada, ''Kayseri ilimizde Hazİran-2013 ayı sıcaklıkları normallerinin biraz üzerinde seyretmiş ve az yağışlı geçmiştir'' ifadelerine yer verildi.