Hedef 1000 veliye ulaşmak…

Okul yönetiminin değişmesi ile sosyal sorumluluk alanında yapılan faaliyetler hız kazandı. Bu dönem yine bir projeleriyle gündeme gelen Kayseri Atatürk Meslek Lisesi; ‘Bugünkü Emeğim Yarınki Geleceğim’ projesiyle takdir topladı.

Kocasinan ilçesine bağlı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir araya gelen öğretmenler, veliler için takı tasarlıyor. ‘Bugünkü Emeğim Yarınki Geleceğim’ adı altında başlatılan projede bin veliye ulaşılması hedeflendiği açıklandı.

Projenin birinci bölümünün kursunu veren, El Sanatları Öğretmeni Saime Güngör; Şöyle konuştu; “ Birer anne ve öğretmen olmamız nedeniyle yaptığımız takıları neden başka insanlara öğretmeyelim diye düşündük. Bu işten ekmek kazanmalarını sağlamak düşüncesiyle yola çıktık” dedi.









Okul Müdürü Bülent Doymuş proje hakkında şu açıklamalarda bulundu; “ Okulu yaşayan sosyal bir varlık olarak düşünerek buradan hareketle çevresi ile uyum içerisinde sosyal projeler gerçekleştirmeyi amaçladık. Okul bünyesinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında eğitim gören öğrencilerden, devamsızlık problemi ve davranış sorunları olan çocukların, anneleri ile birlikte el sanatları kursuna katılımlarını sağlayacağız. Aileleri ile olan ilişkilerinin gelişmesi, ailenin çocuğunun eğitim hayatına daha aktif katılımı, üretkenliğin artırılması, kendi yeteneklerinin farkına vararak geleceğe yönelik olumlu farkındalık oluşturmaları ve bu arada bahse konu sorunların proje kapsamında önüne geçildiğini görmek bizi oldukça memnun etti. Öğrenci başarısında ailenin rolü yadsınamaz, bu sebeple okulu; veli, öğrenci ve çevresi ile ahenk ile kaynaştırmayı hedefledik. Şükür bunu başardık ve çok güzel dönüşler aldık. Bu projede emeği olan okulumuz öğretmenlerine teşekkürü borç bilirim.”

Proje kapsamında takı tasarım kursu alan öğrenci velisi ; “Ben bu yaşta tekrar öğrenci oldum. Bize bu imkanları veren okul müdürümüze ve öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. Boş vakitlerimizde bu takıları tasarlıyoruz komşularımız ile. İlerleyen zamanda bu ürünlerin satışını yaparak aile bütçemize katkı sağlamayı düşünüyorum” dedi.

Doymuş;”Projenin ikinci bölümünde ise Çocuk gelişimi öğrenci ve öğretmenlerinin okulumuzda oluşturduğu drama, palyaço ekibi ve gösteri ekibi ‘Bugünkü Emeğim Yarınki Geleceğim’ sloganıyla Kocasinan ilçesinde bulunan Gözüakçalar ilkokulu, Orhangazi ilkokulu, Doğuş ilkokulu, Erkilet Emel Mehmet Tarman Çocuk Hastanesine gidilerek eğitici, öğretici, eğlenceli drama, animasyon, çocuk tiyatrosu ve çocuk oyunları içeren gösterilerimizi sunduk. Bu sayede okulun ilçede tanıtımı yapıldı.

Etkinliklerimize ilçemizde faaliyet gösteren Sümer Orta Okulu anasınıfı bölümü, Şerife Bacı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Anaokulu öğrencilerini okulumuzda ağırladık. Bir gün boyunca aynı çatı altında eğitim gören öğrenciler erken yaşta işbirliği yapmayı öğrendiler. Ayrıca okulun diğer alanlarını da gezen misafir okul öğrencilerine okulumuza eğitimi verilen alanlar tanıtılarak erken yaşta meslek danışmanlığı yapılmış oldu” diye konuştu.

(Kurum haberi)



