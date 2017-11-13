Hedefimiz yüzde 50+1

İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Hallaçoğlu, konuk olduğu bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Parti beyannamesinde seçim barajını yüzde 5’e düşüreceğimizi belirtmiştik” diyen Halaçoğlu, “Ülke genelinde yüzde 2’yi geçen partilerin Türkiye milletvekilliği adı altında en azından bir temsilcisinin TBMM’nde temsil edilmesini öngörüyoruz. Bu uygulama Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi açısından son derece önemlidir. Bilindiği gibi genel seçimlerde en az yüzde 10’luk bir kesimin temsilcisi bulunmamaktadır. Hatırlanacak olursa 2002 seçimlerinde yüzde 40’lık bir seçmenin oyu boşa gitmiş ve temsil edilmemiştir. Bu bakımdan önümüzdeki seçimleri, yani Cumhurbaşkanlığını kazanarak yeniden Parlamenter sisteme geçtiğimizde bu programımızı uygulamaya koyacağız. Bilindiği gibi önümüzdeki seçimlerde, yeni Anayasaya göre seçim yapılacağından zaten partiler iktidara gelmeyecekler, yürütme, yasama ve yargının kontrolü cumhurbaşkanında olacaktır. Bu sebeple bizim İYİ Parti olarak hedefimiz en az 50+1’dir. Ancak bu durumda Türkiye tek adam yönetiminden Parlamenter sisteme dönebilecektir.” şeklinde konuştu.

Yazar Nurzen Amuran’ın sorularını yanıtlayan Halaçoğlu, İyi Parti’nin alternatif olarak görmeye başlayanların sayısının arttığını, bundan dolayı da tedirginliklerin arttığını iddia ederek; “ Her şeyden önce şunu belirteyim. Bizim parti programımızda “eşit vatandaşlık ilkesi” şeklinde bir ifademiz bulunmamaktadır. Zaten Anayasamızın 10. Maddesinde, “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” demektedir. Bu durumda bizim eşit vatandaşlıktan söz etmemizin anlamı da yoktur. Bizi eleştirenlerin büyük çoğunluğu, şu anki Türk siyasî hayatında kurduğumuz İYİ Parti’yi kendileri için siyaseten büyük tehlike görmeleri sebebiyledir. Çünkü İYİ Parti şu anki iktidara tek alternatif durumundadır. İşte bu alternatif olma durumundan dolayı olmadık iftiralarla karşı karşıya kalıyoruz. Yok efendim FETÖ’nün gölgesinde kurulmuşmuş, yok ABD kurdurmuşmuş, yok terör örgütleriyle işbirliği yapmışız, yok parayı nereden buluyormuşuz. FETÖ konusunda Genel başkanımız “elinde belge olup da hakkımda gereğini yapmayan şerefsizdir” demek zorunda kaldı. Partimiz belki de ABD ile hiçbir bağı olmadan kurulan nadir partilerdendir. Hiçbir cemaat veya cemiyetle bağı yoktur. Türk Milletinin ta içinden çıkmıştır. Yani Milletin partisidir. İşte NATO meselesi de bunlardan biridir. Eleştirecekleri bir şey bulamayınca bu gibi konulara dört elle sarılmaktadırlar. Şu anki siyasi partilerden hangisi NATO’ya karşı olduğunu beyan etmiştir. Kaldı ki NATO veto hakkımız olan bir oluşumdur.” dedi.

(Odatv)