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Hekimhan mimarlık öğrencileri yaz kampı tamamlandı

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, Erciyes Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nden mimarlık öğrencilerinin katılımı ile Malatya Hekimhan’da yaz kampı gerçekleştirildi.

Hekimhan mimarlık öğrencileri yaz kampı tamamlandı
Söz konusu yaz kampına Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Eda Velibaşoğlu ve yönetim kurulundan Fatih Boydak (sayman), Burcu İmamoğlu (sekreter üye) ile Benginur Öztaş (yedek üye) katıldı. Organizasyon kapsamında belediye tarafından alınan demir çelik tesislerinin yeniden işlevlendirilmesi için Hekimhan’ın turizm potansiyellerini ve değerlerini açığa çıkartmak amacıyla Hekimhan’ın kültür varlıkları raporları ve tescil fişleri hazırlandı.
Mimarlar odasına bağlı 11 şube tarafından Malatya Hekimhan’da Hekimhan Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen mimarlık öğrencileri yaz kampı süresinde, 32 üniversiteden 42 öğrenci ve akademisyen ile şube yönetim kurullarının katılımı ile Hekimhan’da birçok alanda çalışmalar yürütüldü.  TMMOB Mimarlar Odası Adana, Ankara, Balıkesir, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Malatya ve Mersin Şubelerinin  organize ettiği yaz kampında, öğrenciler katılımcı ve kolektif üretim süreci içerisinde projeler oluşturarak, Hekimhan halkı ile bütünleştiler.
Kurum Haberi
 
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