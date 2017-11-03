“Helal hükümet istiyoruz”

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Türkiye Büyük Meclisi’nde görüşülmekte olan Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerinde partisi adına söz aldı. “Marketlerimizi ayrıştırdınız, okullarımızı, bayramlarımızı ayrıştırdınız, gazi ve şehitlerimizi ayrıştırdınız, şimdi de tükettiğimiz gıdaları ayrıştırıyorsunuz” diyen Arık, Türkiye’nin helalle sorunu olmadığını sorunun haramla ilgili olduğunu ifade etti. Diyanet işleri Başkanlığı’nın faiz geliri elde ettiği bir dönemde Helal Gıda Akreditasyonu için atılan adımların düşündürücü olduğunu belirten Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Diyanet İşleri Başkanlığının 255 bin lira faiz geliri elde ettiği, Müslümanların Kurban Bayramı'nda ithal angus kestiği, Sırbistan'dan et ithal edildiği, Moldovya Cumhuriyetinden sıfır gümrük vergisiyle 500 ton domuz eti ithal edilen bir dönemde ihracat için Helal Akreditasyon Kurumu kuruluyor, kurumun adı da ‘HAK’. Kurumun adı ‘HAK’ ama hak yeme mekanizmasını içinde barındırıyor, adı ‘HAK’ ama âdeta haram yeme, yedirtme kurumu. Bir taraftan HAK diye bir kurum kuruyorsunuz, diğer taraftan, size karşı olan, muhalefet eden kim varsa haklıyorsunuz. HAK diye bir kurum oluşturuyorsunuz ama haksızlık yapmaktan da geriye durmuyorsunuz. Ağlayan belediye başkanlarınızı tehdit etmeyi, tehditle istifa ettirmeyi kendinize hak görüyorsunuz.”





AKP’nin haksızlığı bir yönetim biçimi haline getirdiğini ifade eden Arık, “Çadır mahkemeleri kurup bu ülkenin hâkimlerini teröristlerin ayağına götürmeyi kendinize hak gördünüz; tıpkı, sözde ‘çözüm süreci’ adı altında İmralı'da Apo'yla pazarlık masası kurmayı kendinize hak gördüğünüz gibi. FETÖ'yle beraber farklı yollardan aynı menzile yürümeyi kendinize hak gördünüz; tıpkı, devletin kozmik odasına teröristleri sokmayı hak gördüğünüz gibi. Barzani'nin Atatürk Havalimanına bayrak astırıp sözde bağımsızlık referandumu yapmasını kendinize hak gördünüz; tıpkı, bu milletin 80 yıllık birikimini yok pahasına satmayı, yandaşa peşkeş çekmeyi kendinize hak gördüğünüz gibi. Har vurup harman savurmayı, israfı kendinize hak görüyorsunuz. Tıpkı FETÖ'ye her istediğini vermeyi, kendinize hak gördüğünüz gibi. Şimdi ‘HAK'ı kurduk, verdik helal gıda sertifikasını ye." diyorsunuz, tabii yerseniz.



İHRACAT İÇİN HAK YETERLİ Mİ?

Türkiye’nin birçok gıda maddesini ithal ettiğini belirten Arık, ihracat için HAK’ın yeterli olmayacağını söyledi. AKP iktidarının dış politikada da önemli yanlışlar yaptığını ifade eden Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bugün dost olduğumuz kaç ülkeyle yarın "Ey" diye başlayan bir cümlenin ardından düşman olmayacağız. Bölgemizde ve dünyada kavga etmediğimiz komşu kalmadı. Bu, ihracat rakamlarına da yansıdı. Rus uçağını düşürdünüz, "Uçağı düşürdük." diye hava bastınız, turizmciler havasını aldı, turist gelmedi, domates gitmedi. İbadi'ye "Sen benim kalitemde, seviyemde değilsin." dediniz, sonra milyarlık sarayınızda "Ben sana 'Benim seviyemde değilsin.' demedim, 'Seni seviyem dedim.'" diye ağırladınız. Maceracı, ulusal çıkarlarımızı korumaktan uzak, kravatıyla bile kavga eden bu dış politika anlayışınızla HAK değil ne yaparsanız yapın ihracatı artıramazsınız sayın milletvekilleri. Bunun için, sözüne güvenilen, adaletine inanılan, verdiği sözü tutan vatandaşlar arasında ayrım yapmayan, kul hakkı yemeyen, helal bir hükûmete ihtiyaç vardır.”



Kurum haber

