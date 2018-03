Hem Ziyaret Hem Sözleşme Görüşmesi

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Elektrik Şirketi ile Türk-İş'e bağlı Tes-İş Sendikası arasında gerçekleşecek toplu iş sözleşmesi ön görüşmesi yapıldı.

Yapılacak toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Başkan Özhaseki'ye bugüne kadar toplu iş sözleşmelerine yapmış olduğu katkıdan dolayı teşekkür etti. Başkan Özhaseki'nin Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra yapılan tüm sözleşme görüşmelerin olumlu geçtiğini hatırlatan Kumlu, kendilerinin de şirketin bir ortağı olduklarını ifade etti.

"ÇALIŞANLARIMIZ BİZİM BİR PARÇAMIZDIR"

Başkan Özhaseki ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek 2012 yılında Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi'nde bazı değişimlerinin yaşandığını hatırlatarak "Hükümete ait olan yüzde 20 hissesinin ortaklar tarafından alınmasıyla birlikte en büyük hisse Büyükşehir Belediyesi'ne geçmiş oldu. Daha sonra da özel bir grup ve sendikamızın oradaki hissesi artmış oldu. Biz bir taraftan çalışan arkadaşlar namına sendikamızla konuşurken aslında ortağımızla görüşüyoruz. Yani buradan ne fazla verilirse veya ne eksik verilirse bizi ilgilendirdiği kadar aynı zamanda sendikamızı da ilgilendiriyor. Çünkü sendika da bu işin bir parçası. Biz aynı taraftayız. Her bu toplu sözleşme görüşmeleri başladığında sendikanın bir talebi olur, idare verebildiği kadar verir. Nihayetinde makul bir çizgide uzlaşılır. Bu görüşmeleri her zaman olumlu, anlayışlı bir şekilde devam ettiririz. Çalışan arkadaşlarımız bizim bir parçamız. Burada bir başarı elde ediyorsak onlar sayesinde elde ediyoruz. Yıllardır temsil ettiğimiz bütün kurumlarda bu anlayışı hakim kılarak kavgasız gürültüsüz, davullu, zurnalı törenlerle bu anlaşmaları yapıyoruz. Tabi sendikamıza da teşekkür etmek lazım. Tek taraflı olmaz bu işler. Her tarafı gözeten dengeli bir anlayış olursa davullu zurnalı törenlerle devam ediyoruz. Bugün görüşmelere başlıyoruz. Çok kısa bir süre içinde Türkiye'deki enflasyonun üzerinde bir zam oranında anlaşırız. Bundan bizim çalışanlarımız da mutlu olur diye ümit ediyorum" diye konuştu.

Ziyarette konuşmaların ardından toplu sözleşme öngörüşmelerine başlandı ve tutanaklara imzalar atıldı.