Hemşehrimiz Elmas Gün’den piyano resitali

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Elmas Gün, Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu.Bach’tan Prelude Fugue BMW 887 No 18, Mozart’ın Sonata K 310, Chopin’in Etude Op. 25 No 12 ve Nocturne Op. Posth. NoNo.20 Rachmaninoff’tan Prelude Op.3 No.2 parçalarının seslendirildiği resitale ilgi yoğun oldu.Yaklaşık 250 kişinin izlediği konserde müzikseverler Kayserili sanatçıyı alkış yağmuruna tuttu. Gecenin sonunda Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünal İbret, genç sanatçıya çiçek takdim ederek, bu tür müzik ve sanat etkinliklerinin bundan sonra da düzenleneceğini ifade etti.