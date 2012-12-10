Her Alanda Özgürlük

Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen üyesi bir grup sendikalı, Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Yasakların kaldırılması taleplerini duyurmak için toplandıklarını ifade eden Eğitim Bir-Sen Kadın Kayseri Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Canan Urat, özgürlük, eşitlik ve adaletin sürgün edildiği her yerde acıya maruz kalanların kadın ve çocuklar olduğunu söyledi. Devletin şiddet gören kadını koruduğunu belirten Urat, "Ancak aynı devlet kadının başını kapatarak Tbmm'ye gelmesini, kamu hizmetinde görev almasını yasaklayarak bizzat kendi kadına şiddet uyguluyor, ayrımcılık yaparak ötekileştiriyor." dedi.



Mevcut iktidarın bu ayıptan kurtulması gerektiğini belirten Urat, başörtüsü yasağının Anayasa'da olmadığını vurguladı. Urat, "Anayasa'da bulunmayan bir yasak, iç tüzük, yönetmelik hatta genelge gibi düzenlemelrle var ediliyor. Anayasa'da korunan bir hak, yönetmeliklerle yok sayılıyor." ifadesini kullandı.



Kadın Komisyonu Başkanı Canan Urat, iktidarıyla, muhalefetiyle, kadınıyla erkeğiyle ve sivil toplum örgütleriyle başörtüsü yasağının kaldırılmasını istedi. Başörtüsünün politik hesaplaşmalar, pazarlıklar ve suni ideolojik çatışmaların malzemesi olmadığın anlatan Urat, "Başörtüsü,inancının gereği olarak kadınların kimliği ve kişiliğidir. Herkes kadına ait bu kimliğe insan olarak saygı duymak zorundadır. sözlerini kaydetti.



Ellerinde dövizlerle erkeklerin de destek verdiği basın açıklaması sırasında "Kamusal alan, koskoca bir yalan", "Başörtüye özgürlük, hemen şimdi" ve "Ayrıcalık değil, hakkımızı istiyoruz" sloganları atıldı.

