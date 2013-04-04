Her Çarşamba Bisikletle Geziyorlar

Spor yapmak amacıyla bir araya gelen vatandaşlar Çarşamba günleri bisikletleriyle şehir turu yapıyor. Vatandaşlar, “Bisikletlerimizi alarak Çarşamba günleri geziler yapıyoruz. Bu spor yapmak için çok faydalı oluyor. Spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın da buraya gelmelerini öneriyoruz. Bugün de Boğazköprü mevkiine kadar bisikletlerimizle hareket edeceğiz. Güzel bir aktivite oluyor” dedi.

