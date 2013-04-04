Spor yapmak amacıyla bir araya gelen vatandaşlar Çarşamba günleri bisikletleriyle şehir turu yapıyor. Vatandaşlar, “Bisikletlerimizi alarak Çarşamba günleri geziler yapıyoruz. Bu spor yapmak için çok faydalı oluyor. Spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın da buraya gelmelerini öneriyoruz. Bugün de Boğazköprü mevkiine kadar bisikletlerimizle hareket edeceğiz. Güzel bir aktivite oluyor” dedi.
Her Çarşamba Bisikletle Geziyorlar
Kayseri’de, bir grup vatandaş Çarşamba günleri spor yapmak amacıyla bir araya gelerek bisiklet turu yapıyor.
04 Nisan 2013 Perşembe 19:48
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