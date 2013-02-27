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Her Çocuğun Hayali Gerçekleştirilecek

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen pir proje çerçevesinde, bin çocuğa mont, kazak, pantolon ve bot hediye edildi.

Her Çocuğun Hayali Gerçekleştirilecek
Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından, çocukların suç olgusu ile karşılaşmadan önce korunabilmesi, hayatlarına belli ideallerle pozitif anlamda devam edebilmesi ve Emniyet Teşkilatının tanıtımının yapılarak polislik mesleğinin sevdirilmesi amacıyla gerçekleştirilen “Her Çocuğun Bir Hayali Olsun, Hayalleri Gerçek Olsun Projesi” kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boydak Ev arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde 0-16 yaş gurubu arasında belirlenen öğrenciler ilk olarak Emniyet Müdürlüğü hizmet binasını gezdi. Geziden sonra öğrencilere bot, kazak, mont ve pantolon hediye edildi.
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