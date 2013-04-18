'Her Evde Bir Oyuncak' Kampanyası

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden Mehmet Kabak, Özgenur Kaya. Ömer Köse ve Gonca Avcı düzenlenen basın toplantısında, kampanya hakkında bilgiler verdi.



Öğrenciler adına konuşan Mehmet Kabak, "Biz Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden öğrenciler olarak, Erciyes Üniversitesi ve Melikgazi Belediyesiyle ortaklaşa olarak 'Her evden bir oyuncak' kampanyası başlattık" dedi.



Kabak, "Bu kampanya dahilinde Melikgazi Mahallesi, Alpaslan Mahallesi ve Köşk Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi'nin normalde dağıttığı mavi poşetlerle birlikte bir de bu hafta içi kırmızı poşet dağıtılmıştır. Bu kırmızı poşetlere koyacağınız oyuncakları ülkelerindeki savaştan kaçarak sınırlarımız içinde bulunan çadır kentteki Suriyeli çocuklara ulaştıracağız" diye konuştu.



Kabak, "Bu kampanyadaki amaçlarımız, kendi çocuklarımıza biraz olsun paylaşma duygusu vermek ve Suriye sınırlarında çadır kentte bulunan çocuklar savaşın, terör saldırılarının ve politik çatışmaların masum kurbanları durumuna gelmiştir. Bu şiddet eylemlerinin çocuklar üzerinde yarattığı travmatik etkiler, onların fiziksel, psikolojik ve ahlaki gelişimleri üzerinde kalıcı zararlar bırakmaktadır. Çocukların savaş sonrası bir çok maddi ve manevi yardıma ihtiyacı vardır. Biz de biraz olsun bu psikolojiden onları uzaklaştırmak ve mutlu etmek istiyoruz" ifadesinde bulundu.



Kabak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaştığımız bu günlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği bu bayramı, çadır kentteki Suriyeli çocuklarla kutlayacağız" diye konuştu.

