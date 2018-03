Her Gün 891 Trafik Kazası Meydana Geliyor

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, polisin sorumluluk bölgesinde 2012 yılı verilerine göre Türkiye genelinde her gün 981 trafik kazası meydana geldiği ve bu kazalarda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ramazan Bayramı tatili süresince karayollarımızda trafik yoğunluğunun önemli oranda artış gösterdiği, sürücülerimizin yakınlarına veya tatillerini geçirecekleri yerlere bir an önce ulaşmak istemeleri nedeniyle trafik kurallarına yeterince uymadıkları ve bunun sonucunda da üzücü trafik kazalarının meydana geldiği görülmektedir” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye’de 2012 verilerine göre Polis Sorumluluk Bölgesinde her gün ortalama 891 trafik kazası meydana geldiği ve bu kazalar sonucu 7 kişi öldüğü ve 605 kişinin yaralandığına dikkat çekildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Bununla birlikte son yıllarda trafik kuruluşlarımız başta olmak üzere ilgili kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşları ve medyamızın üstün bir sorumluluk anlayışıyla yürüttüğü faaliyetler sonucunda bayram tatillerinde meydana gelen kazalar ve ölümlerde yeterli olmamakla birlikte ciddi azalmalar sağlanmıştır.

8-10 Ağustos 2013 tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla her zaman alınan ve uygulanan trafik tedbirlerine ek olarak karayollarımızda trafik kuruluşlarımızca ek tedbirler alınacaktır.

Ancak trafik kazalarının yüzde 95’i insan hatalarından ve sürücü kusurlarından meydana geldiği düşünüldüğünde vatandaşlarımızın huzur, güven ve kazasız bir bayram tatili yaşamaları için aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerektiğinin önemli olduğu değerlendirilmektir.”