Her on dakikada bir çocuk ölmesin

MAZLUMDER Kayseri Şube Bşk. Yrd. Ahmet Taş, Dünya çocuk hakları günü münasebetiyle yaptığı yazılı basın açıklamasında dünyada çocukların yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekti.

“UNİCEF’in rapora göre dünyada en büyük insani krizin yaşandığı Yemen’de her 10 dakikada 5 yaşından küçük bir çocuk açlıktan ölüyor. “ diyen Taş şunları söyledi:

“2011’den bu yana çatışmaların yaşandığı Suriye’de 8 milyondan fazla çocuk çatışmalarda zarar gördü. İç savaşın devam ettiği Güney Sudan’ da 1 milyon 100 bin çocuk yeterli besin ve içilebilir suya ulaşmaktan mahrum kaldı. Rapora göre dünyada her 12 çocuktan biri yoksulluk içinde yaşıyor okulla tanışamıyor, ya da şiddet görüyor bunun sebebi ise çatışmalar ve hükümetlerin kötü yönetimi olarak görülüyor. Başta Suriye olmak üzere Yemen, Orta Afrika Cumhuriyeti dahil 37 ülkede yaşayan 180 milyon çocuk anne ve babalarından daha zor şartlarda yaşıyorlar. Çocukların durumunun kötüye gittiği ülkelerin başını Güney Sudan çekiyor olup 14’ten fazla ülkede yoksulluk tırmanıyor. Bu ülkelerden Kamerun, Zimbabve, Zambiya ‘da insanlar günde 2 doların altında bir parayla yaşamak zorunda kalıyorlar. MAZLUMDER olarak içimizi kanatan bu rapora dikkat çekerek geleceğimizin garantisi çocuklarımızı korumak, onlara sahip çıkmak, insanlığın geleceğini kurtarmak için BM’yi, çocuk hakları örgütlerini, insan hakları örgütlerini alınacak ortak tedbirlerde bir araya gelerek geleceği kurtarıcı çareler üretmeye davet ediyoruz. “

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