Her Pazartesi "Ümmet iftarı" kuruluyor

Bürüngüz Cami avlusunda düzenlenen etkinlikte, geleneksel hale getirilen ümmet iftarında oruçlar simit, 3 hurma ve su ile açılıyor.

Bu yıl etkinliğe katılımın arttığını aktaran organizasyon yetkililerinden Erdal Ergenç, "6 yıldır Kayseri'de ümmet iftarları serisi başlattık. Tüm İslam ülkeleri için dua ediyoruz. Bugünün sadakalarını, fitrelerini toplayıp bir yardım kuruluşuna bağışlayacağız" diye konuştu.

Ümmet iftarlarına 2011 yılında başladıklarını kaydeden Erdal Ergenç, “Mazlumder’den Ahmet Taş ve rahmetli Zafer Ersoy kardeşimizin fikir öncülüğünde 2011 yılından bu yana bu iftarları gerçekleştiriyoruz. Peygamberin bir hurma ile iftarını açtığı günleri hatırlıyoruz. Dünyada yüz binlerce insanın öldüğü günlerde aç Müslüman kardeşlerimizin halini bir nebze de olsa anlamak için böyle bir etkinlik yapıyoruz. Başka bir derdimiz yok.” dedi.

Ümmet iftarlarına katılanlar da, “Şükür olsun kavuşturana, eş ve dost ile birlikte olmak onlarla iftar yapmak çok güzel.” İfadeleri ile organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.





Haber: M. Furkan Şahin

