Her yıl 300 bin çocuk kanser oluyor



"Dünya çocuklarının yüzde 80’i düşük-orta gelir seviyesine sahip ülkelerde yaşıyorlar ve bu ülkelerde kanser tanısı alan çocukların yüzde 80’i hayatını kaybediyor" diyen Arzu Çokeken, "Türkiye’de her yıl yaklaşık 2500-3000 çocuk kanser tanısı almaktadır. Çocukluk çağı kanserleri içinde yüzde 35 ile en sık görülen türü lösemidir. 15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanserleri Günü LÖSEV - Lösemili Çocuklar Vakfı’nın da üyelerinden olduğu ve 96 ülkede 188 üye kuruluşla faaliyet gösteren Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Kuruluşu tarafından hayata geçiriliyor. Birleşmiş Milletler, dört temel bulaşıcı olmayan hastalığı (kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve kronik solunum hastalıkları) yetişkin ve çocukların hayatını kaybetmesinin ilk nedeni olarak gösteriyor.

Oysaki kanser önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık. Kansere yol açan nedenler sırasıyla şöyle: Sigara (çocuğun bulunduğu ortamda sigara içilmesi), beslenme, kanserojen maddeler, hareketsiz yaşam, tarım ilaçları, kimyasal katkılar, mikrobiyolojik kanserojenler, gıda koruyucuları (raf ömrünü uzatan maddeler), genetik faktörler BM, “2030 yılı itibariyle önlem, tedavi ve bilinçlendirme ile bulaşıcı olmayan hastalıklardan doğan erken ölümlerin üçte bir oranında azaltılmasını” hedefliyor. Çocukluk çağı kanserleri çoğunlukla tedavi edilebilir, ancak pek çok çocuk ve ergen, geç teşhis, doğru ve kaliteli tedaviye erişim yetersizliği ve yanlış tedavi sebebiyle hayatını kaybediyor." şeklinde konuştu.

İHA





