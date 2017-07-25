Hes Kablo'dan çifte birincilik

Türkiye'nin kendi alanında önder firması Hes Kablo'nun liderliği bir kez daha belgelendi. BThaber tarafından bu yıl 17.'si yapılan Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörünün zirvedeki ilk 5 şirketinin açıklandığı organizasyondan Hes Kablo çifte zaferle ayrıldı.

25 Temmuz 2017 Salı 09:47