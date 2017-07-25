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Hes Kablo'dan çifte birincilik

Türkiye'nin kendi alanında önder firması Hes Kablo'nun liderliği bir kez daha belgelendi. BThaber tarafından bu yıl 17.'si yapılan Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörünün zirvedeki ilk 5 şirketinin açıklandığı organizasyondan Hes Kablo çifte zaferle ayrıldı.

Hes Kablo'dan çifte birincilik
Hes Kablo, telekomünikasyon altyapı donanım gelirlerine göre yapılan sıralamada birinci oldu. Donanım ihracatı gelirlerine göre de ilk sırada yer alan Hes Kablo'nun ödülünü Marmara Bölge Müdürü Serdar Özbey Günal aldı.
 
Ayrıca Hes Kablo "Bilişim 500" genel sıralamasında 49, "İletişim Teknolojileri Şirketleri" sıralamasında 18, "Türkiye Merkezli Üretici" genel sıralamasında 5., "Türkiye Merkezli Donanım Üreticisi" sıralamasında 3. sırada yer aldı.
 
Kurum Haberi
 
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