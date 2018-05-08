Hıdırellez’de çifte mutluluk

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ekonomi Eski Bakanı Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Sami Dedeoğlu, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Develi Kaymakamı Murat Duru, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul’da faaliyet yürüten Develi ve Yöresi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Orhan Cebeci, Genç Develililer Derneği Başkanı Mehmet Sabah ve mahalle derneklerinin de 9 otobüsle katıldığı programa şiddetli rüzgâra rağmen katılım yoğun oldu.

Programa ev sahipliği yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar aldı. Başkan Cabbar Hıdırellez gününün mahiyetine dair açıklamalar yaptıktan sonra Develi Belediyesinin son dört yılda yaptığı hizmetleri anlattı. Doğalgaz , altyapı, arıtma tesisi, yeni hastane, asfaltlama ve çevre yolu genişletme çalışmalarının son durumu hakkında bilgiler veren Başkan Cabbar “İnşallah Develimiz 24 Haziranda yine güçlü bir şekilde Resimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Devlet Başkanı olması için canı gönülden destekleyecektir. Bu hususta var gücümüzle gayret göstermeye devam ediyoruz. Ayrıca bugün temelini attığımız Engelsiz Yaşam Merkezimiz de Develimizin çehresini değiştirecek önemli bir projedir. Bütün bu hizmetlerin bizlere ulaşmasına vesile olan büyüğümüz Mustafa Elitaş başta olmak üzere, Sami Dedeoğlu’na ve tüm milletvekillerimize şahsım ve tüm Develililer adına bir kez daha teşekkür ediyorum.” diyerek şiddetli rüzgara rağmen şenlik alanını dolduran Develililere de teşekkürlerini iletti.

Başkan Cabbar’ın konuşmasının ardından Develi ve Yöresi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Orhan Cebeci’nin Develi üzerine şiirler okudu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer’in temeli atılan ve Türkiye’de 21.si yapılacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında bilgiler verdiği program daha sonra AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer’in selamlama konuşmalarıyla devam etti.

“Söz konusu Develi olunca bütün ayrılıkları bir kenara bırakarak tek vücut olmayı her zaman başarmış Develili hemşerilerimle iftihar ediyorum” diyerek sözlerine başlayan AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu konuşmasına AK Parti hükümetleri döneminde ülkemizin ve Develimizin kazanımlarından bahsederek;

“24 Haziran seçimlerinde Develiye yakışır oy oranıyla milletin adamını Devletin Başkanı yapacağız” mesajını verdi. Programın son konuşmasını ise Ekonomi Eski Bakanı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş yaptı. AK Parti hükümetlerinin Türkiye’de büyük çığırlar açtığını belirten Elitaş “AK Parti iktidarıyla birlikte ülkemiz insanını klişeleşmiş siyasi vaatlerden kurtarmış olduk. Verdiği sözleri bir bir yerine getiren AK Parti hükümeti yine aynı şekilde karşılığını halkımızdan ziyadesiyle görmüştür. İnşallah 24 Haziranda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Devlet Başkanı yaptığımız takdirde, bütün bu kazanımlar sağlamlaşmış olacak, ve ülkemiz daha büyük başarı ve hizmetlere kavuşacaktır” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekillerinin konuşmalarının ardından Develi Belediyesinin etli pilav ikramıyla devam eden Hıdırellez etkinliklerinde ayrıca çocuklar için eğlenceli etkinliklerin yanı sıra İstanbul’da faaliyet yürüten Develi ve Yöresi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Orhan Cebeci geçtiğimiz günlerde çıkarttığı “Develi’de İz Bırakanlar” kitabını imzaladı.

Olumsuz hava şartlarına rağmen organizasyondan memnuniyet duyduklarını belirten davetliler Başkan Cabbar’a ve ekibine bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Develi Belediyesi’nin katkılarıyla Yukarı Develi Mahallesinde düzenlenen ve gelenekselleşen Hıdırellez Şenliklerine yine Yukarı Develi Mahallesinde yapılacak Engelsiz Yaşam Merkezi’nin temel atma töreni eklenerek çifte mutluluk yaşandı.

Kurum Haberi

