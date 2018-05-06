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HIDRELLEZ COŞKUSU

Hızır Aleyhisselam ile İlyas Peygamberin yeryüzündeki buluştuğu gün olduğu rivayet edilen Hıdırellez, tüm yurtta olduğu gibi kentimizde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

HIDRELLEZ COŞKUSU
Gültepe Parkı'ndaki Hıdrellez kutlamalarına Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Halk oyunları gösterisi ve konuşmaların ardından yarışmalara geçildi. İlk olarak çocuklar çuval yarışında ter döktü. Ardından kaşıkla yumurta taşıma yarışında mücadele eden çocuklar, son olarak yoğurt yeme yarışmasına katıldı.
Kutlamalar, yarışmada dereceye giren çocuklara ödüllerinin verilmesi ile son buldu. 


İHA
 
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