Hijyen timleri görev başında Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki 43 ilköğretim okulunda, aralarında biyolog ve hemşirenin de yer aldığı "hijyen timi", Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanmış biyosidal ürünler ile temizlik çalışması yürütüyor.

Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından Kocasinan ilçesindeki okullarda, öğrencilerin sağlığı için hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı. Özel bir firma tarafından gerçekleştirilen hijyen çalışmaları, temizlik elemanlarının yanı sıra kullanılan kimyasalların miktarının ayarlanması için görev yapan biyolog ve hemşire tarafından yürütülüyor. İlköğretim okullarındaki sıralar, masalar, yazı tahtaları, tavanlar ve lavaboların yanı sıra ana sınıflarında minik öğrencilerin kullandığı oyuncaklara, faaliyet alanlarına kadar kapsamlı bir temizlik yapılıyor.

Belediyenin temizlik araçlarıyla yola çıkan temizlik timleri, özel kıyafetlerini giyip maskelerini takarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış biyosidal malzemelerle hijyenik bir ortam hazırladıktan sonra temizlik işine koyuluyor.

Son derece ince püskürtme imkanı sağlayan "Ulv" ilaçlama cihazlarının kullanıldığı, buharlama yönteminden yararlanılan hijyen çalışmaları, okul çağındaki çocukları mikroplardan korumayı amaçlıyor.

"Onların sağlığı bizim için her şeyden önemli"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan 7'den 70'e herkesin mutluluğu ve vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için belediye olarak projeler yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda ilçelerindeki 43 okulun her gün ve her hafta titizlikle temizlendiğini anlatan Çolakbayrakdar, öğrencilerin yarıyıl tatiline girmesi dolayısıyla da kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldığını belirtti.

Çolakbayrakdar, öğrencilerin sağlığını korumayı amaçlarken kullanılan malzemelerle herhangi bir zarara da yol açmak istemediklerini dile getirerek, "Okullarımızda farklı metotlarla hijyen çalışması yapılıyor. Sadece su ve bezle yapılan bir temizlikten söz etmiyoruz. Temizlik işini yürüten ekibin başında uzman kişiler var. Ürünler denetleniyor, miktarları kontrol ediliyor." diye konuştu.

Yaptıkları düzenli temizlik çalışmaları sayesinde çocuklarda enfeksiyondan kaynaklanan hastalıklarda bir azalma olduğunu da gözlemlediklerini ifade eden Çolakbayrakdar, "Onların sağlığı bizim için her şeyden önemli." dedi.

AA