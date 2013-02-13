Hırsızın Girdiği Eve Komşunuzu Almayın

Kayseri Emniyet Müdürlüğü delillerin güvenilirliği konusunda, kayseripol.tr internet adresinde vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu. Uyarılarda, polis gelene kadar heyecan ve merak içinde hiçbir şeyin yerinin değiştirilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Emniyet Müdürlüğü vatandaşlara olay yerinin korunması konusunda şu uyarılarda bulundu:

“Çalınan ya da zarar gören malların tespiti konusunda aceleci davranılmaması, bu işlemin mutlaka yetkili görevlilerle birlikte yapılması,

Mağduriyetten dolayı yardım etmek amacıyla suç mahalline girmek isteyen akraba, komşu ve meraklı vb. kişilerin olay yerine girmesinin engellenmesi,

Ölümle sonuçlanmış olaylarda zan altında kalınmaması için ölünün orijinal halinin korunması,

Zarar görmüş eşyaların tamirinin(cam, kapı vb.) polisin olay yerindeki çalışmalarını bitirdikten sonra yaptırılması,

Olay yerinde bir şey yenilmemesi, içilmemesi(sigara vb.),olay yerinde yapılan hareketler hakkında bilgi verilmesi,

Yerleri ve şekli değişmiş eşyalar, yerinde olmayan eşyalar ile yabancı eşyaların olay yeri inceleme çalışanlarına bildirilmesi,

Olay yeri inceleme ekibince bulunan parmak izi, sigara izmariti vb.bulgu/delillerin kime (Mağdura mı, yoksa suçluya mı) ait olduğunun tespiti için olay yerinde; yaşayanların, çalışanların, yakın tarihe kadar geçici olarak bulunanların (Misafir veya bir iş için bulunmuş kişiler vb. ) kimliklerinin olay yeri inceleme çalışanlarına bildirilerek, parmak izi/DNA vb.örneklerinin mukayesesinin aldırılması ve suçlunun tespitine yardımcı olunması,

Güvenlik güçlerinin almış olduğu her türlü tedbirlere riayet edilmesi, gerekmektedir.”