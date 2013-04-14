Hırsızın Numarası Uyanık Kuyumcuya Sökmedi

Kayseri'de kuyumcuların bulunduğu Kazancılar Çarşısı’nda bulunan Molu Esin Sarraf’ta İzmir’den Kayseri’ye geldiği öğrenilen S.K.’nın bileziklere bakmak istediği öğrenildi. Kuyumcu Hamdi E.’ye müşteri gibi gelen S.K.'ya istediği bilezikleri çıkardı. Hamdi E. ve hırsızlık zanlısı S.K. bilezikler için sıkı pazarlık yaptı. Kuyumcunun elindeki bilezikleri alarak cüzdanın altına koymaya çalışan S.K. iki girişiminde de başarılı olamadı.

Kuyumcu Hamdi E.'nin de dikkatli hareket etmesi sonrasında son girişiminde de başarılı olamayan hırsızlık zanlısı S.K. bilezikleri satın almaktan vazgeçtiği gerekçesiyle dükkandan çıkarak hızla uzaklaşmaya çalıştı. Kuyumcunun polis ekiplerine haber vermesi ile S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgusu sonrasında adliyeye çıkarılan S.K., Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesinin alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan S.K. Kayseri Kapalı Cezaevine gönderildi. (iha)

