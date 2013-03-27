Hırsızlar Evine Girdikleri Kadını Dövdü

İddiaya göre Fatih Mahallesi'nde eşi R.Ç. camiye gittiği için evde yalnız kalan 41 yaşındaki S.Ç., salondan sesler duymaya başladı. İki hırsızın pencereden evine girdiğini gören S.Ç. büyük şok geçirdi. Hırsızlar kadını darp edip kaçarken, bir süre sonra kendine gelen S.Ç. polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.Ç.’yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavisinin ardından taburcu edilen S.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.(iha)