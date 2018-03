Hırsızlara Karşı Bu Önlemleri Mutlaka Alın

Yapılan açıklamada, “Gereken her türlü asayiş ve trafik tedbirleri alınarak uygulamaya konulmakla birlikte, vatandaşlarımızın özellikle hırsızlık olaylarına karşı, basit birkaç tedbirle kendi mal güvenliklerini sağlamada güvenlik güçlerimize yardımcı olabilecekleri bilinmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz Ramazan Ayı, niteliği açısından vatandaşlarımızın rutin işlemlerinin dışına çıktıkları bir süreç olduğundan bu küçük kişisel önlemleri yeniden hatırlatmakta yarar görmekteyiz” ifadesinde bulunuldu.

Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara önlemleri almaları tavsiyesinde bulunuldu:

“Hiçbir hırsızlık şüphelisi, zaman alacak, zorlanacağı ve dikkat çekecek işleme girmek istemez. Dolayısıyla bu kişiler açılması kolay ev, iş yeri ve otoları tercih etmektedir.

Evlerin birinci ve ikinci katlarındaki balkon kapısı ve pencerelerinin sağlam demir parmaklıklı olmasına dikkat ediniz.

Kapılarda çift kilit bulundurulmasına ve geceleri kapı arkalarına emniyet zincirinin takılı olmasına dikkat ediniz.

Evinizi geceleri kısa süreli terk edeceğiniz zaman bir lambayı açık bırakınız.

Apartman giriş kapıları dışarıdan aydınlatılmalıdır.

Apartman sakinleri, yönetici ve özellikle kapıcının apartmana giren çıkan yabancılara

karşı duyarlı olmaları gerekir.

İşyerlerinin kapılarına kilit takılması ve camlarının kepenk ve demir parmaklık ile muhafaza altına alınmasına dikkat edilmelidir.

İşyeri sahipleri işe alacakları şahıslar hakkında bilgi toplamalı ve kişiyi mahalli polis birimine bildirmelidir.

Tatile gittiğinizde veya evinizden uzun süreli ayrıldığınızda posta kutusunun anahtarını komşunuza bırakmayı unutmayınız. Hırsızlar öncelikle posta kutusu dolu olan (elektrik faturası, su faturası vb.) daireleri seçerler.

Eğer siz komşularınızın evine sahip çıkarsanız onların da sizin evinize sahip çıkacaklarını unutmayınız. Evde çok zaman geçiriyorsanız çevrenizi gözlemlemeniz semtinizin güvenliği için yararlı olacaktır.

Yeni bir eve taşındığınızda evle ilişkisi olan bazı kişilerde hâlâ evin anahtarlarının olması ihtimaline karşın mutlaka kilitleri değiştiriniz.

Toplu yerleşim yerlerinden uzak meskenler hırsızların tercihidir. Bu tür evlerin kapıları güçlü menteşe ve sürgülerle donatılmalıdır. Bunlar kapınızın bir manivela veya levyeyle zorlanarak açılabilmesini engelleyecektir. Bunun yanı sıra çelik kapı kullanmanız veya kapı çerçevelerinin çelik destekli olmasında fayda vardır.

Eğer binanızda kendi evinizle apartman giriş kapısı arasında bir diafon sistemi ve otomatik kapı açma düğmesi mevcut ise ( mevcut değil ise taktırın ) zilinizi çalıp makul olmayan bir sebeple içeri girmek isteyen yabancılara kapıyı açmayınız. Aynı şekilde sizin zilinize yanlışlıkla bastıklarını söyleyen yabancılar içinde kapınızı açmayınız.

Cüzdan, çanta, kredi kartı, cep telefonu gibi değerli eşyalarınızı ya da değerli olmasalar bile değerli görüntüsü veren paket veya poşetleri oto içerisinde bırakmayınız. Eğer değerli eşyanızı yanınıza alamayacaksınız, arka koltuğa atma yerine görünmeyecek bir yere ya da bagaja kilitleyin.

Eğer şahsınıza ya da oturduğunuz toplu konut veya apartmana ait bir otopark varsa, size uzak bile olsa, otonuzu mutlaka oraya park ediniz. Tek başına gözlerden uzak tenha yerlere park etmeyiniz.

Unutmayınız, 155 Polis İmdat Hattı her an hizmetinizde ve çağrılarınıza, talep, şikayet ve önerilerinize açıktır.”