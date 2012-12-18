Hırsızlık Çetesi Çökertildi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı ilde hırsızlık olayına karışan bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan takipte şebeke üyelerinin özellikle kablo hırsızlığı olaylarına karıştığı tespit edildi. Uzun süren takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler; Gaziantep, Kayseri, Kilis, Malatya ve Osmaniye'de çok sayıda ev ve iş yerine baskın yaptı. Operasyonda, şebeke üyesi olduğu ileri sürülen toplam 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, çeşitli ebatlarda çok sayıda kablo, 200 adet ayakkabı, 1 adet av tüfeği, 135 kilo plaka halinde bakır levha, 347 kilo antigron bakır, 8 adet kadın ve erkek kazağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 kişi, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından, "Suç işleme amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında planlı bir şekilde iş yerlerinden hırsızlık yapmak ve mala zarar vermek" suçlarından adli mercilere sevk edildi. (İHA)

