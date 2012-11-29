Hırsızlık Olayları Artınca Polis Harekete Geçti

İlçede kontör dolandırıcılığı olaylarının artması cep telefonu aracılığı ve pazarlamacı kisvesi ile mahallelerde dolaşanların artması üzerine vatandaşları bilgilendirmek, karşı toplumda duyarlılık oluşturmak, toplumda oluşan güvensizliği ortadan kaldırmanın yanı sıra İlçedeki yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak için Develi Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğü tarafından Toplum Destekli Polis uygulaması başlatıldı.

Develi İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sert, projenin hedeflerini suçları önlemek, suç korkusunu azaltmak, bir bölgedeki güvenlik duygusunu, emniyeti ve yerel paylaşımı artırmak, daha çok ihtiyatlı olmayı teşvik etmek, toplum olma ruhunu yaymak olarak açıkladı.

İlçede gerçekleştirilecek olan projeler hakkında ise şu bilgiler verildi:

“Kim Oooo !!! Projesi ile mahalle polislerimiz alt görev alanlarında evden hırsızlık olaylarının yoğun olduğu bölgeleri tespit ederek, bu bölgelerdeki binaların kapı zillerine basarak kendilerin tüpçü, postacı, sucu gibi tanıtarak bina kapılarının açılıp açılmadığını kontrol ederek, vatandaşlarımıza uyarı ve önerilerde bulunulmaktadır.

Komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi, suçların önlenmesi ve suç korkusunun azaltılması amacıyla ‘Komşu Kollama Projesi’ ile güvenlik tedbirlerini artırarak suçu önlemek, suç önleme bilinci oluşturarak, duyarlı bir toplum oluşturmak olup en önemli suç türü olan evden hırsızlıklar ve özellikle ‘kır ve gir’ - ‘kır ve çal’ türü hırsızlıkları önlemek ve failini yakalamaktır.

Komşu Kollama sistemi, insan doğasında var olan ancak kentleşmeyle birlikte kaybolmaya başlayan komşuluk ilişkilerinin, sistematik bir hale getirilmesidir. İnsanların kendilerini ve mülklerini koruma, suç korkusunu azaltma, suçları önleme ve ortaya çıkarma konusunda polisle işbirliği yaparak daha güvenilir bir çevre oluşmasına katkı sağlama ve polis ile toplum arasındaki bağlantıları geliştirme amacıyla uygulanan bir projedir.

Belediye ile görüşülerek İlçe halk pazarı giriş ve çıkış kapılarında yankesicilik olaylarını gerçekleştiren şüphelileri tanıyan memurlar görevlendirilmiştir. Böylece pazar içerisinde yankesicilik suçunda ciddi bir azalma gözlenmiştir.”