Hisarcık ve Kıranardı’da bilet mağduriyeti

Kayseri’de hinterlant dahilinde sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Hisarcık ve Kıranardı’da vatandaşlar toplu taşımadan faydalanmak için dolum çilesi yaşıyor. Daha önce gişelerden bilet temini yapan vatandaş, bu gişelerin kaldırılmasıyla mağduriyet yaşamaya başladı.
Bölge halkı kent genelinde ve merkez ilçelerde bulunan bilet dolum gişelerinden mahallerinde neden bulunmadığına bir anlam veremiyor. Çoğu zaman mağduriyet yaşayan vatandaşlar, yetkililerden yardım bekliyor.
Kayseri Gündem
Bölge halkı kent genelinde ve merkez ilçelerde bulunan bilet dolum gişelerinden mahallerinde neden bulunmadığına bir anlam veremiyor. Çoğu zaman mağduriyet yaşayan vatandaşlar, yetkililerden yardım bekliyor.
Kayseri Gündem