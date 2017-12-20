Hisarcık ve Kıranardı’da bilet mağduriyeti

Büyükşehir Belediyesi’ne dahil olan Hisarcık ve Kıranardı’da halk toplu taşımada bilet sıkıntısı yaşıyor. Nedeni ise bölgede her hangi bir Bilet dolum gişesi bulunmaması. Bu duruma anlam veremeyen bölge halkı yetkililerden duyarlılık bekliyor.

20 Aralık 2017 Çarşamba 09:32