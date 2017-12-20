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Hisarcık ve Kıranardı’da bilet mağduriyeti

Büyükşehir Belediyesi’ne dahil olan Hisarcık ve Kıranardı’da halk toplu taşımada bilet sıkıntısı yaşıyor. Nedeni ise bölgede her hangi bir Bilet dolum gişesi bulunmaması. Bu duruma anlam veremeyen bölge halkı yetkililerden duyarlılık bekliyor.

Hisarcık ve Kıranardı’da bilet mağduriyeti
Kayseri’de hinterlant dahilinde sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Hisarcık ve Kıranardı’da vatandaşlar toplu taşımadan faydalanmak için dolum çilesi yaşıyor. Daha önce gişelerden bilet temini yapan vatandaş, bu gişelerin kaldırılmasıyla mağduriyet yaşamaya başladı.
Bölge halkı kent genelinde ve merkez ilçelerde bulunan bilet dolum gişelerinden mahallerinde neden bulunmadığına bir anlam veremiyor. Çoğu zaman mağduriyet yaşayan vatandaşlar, yetkililerden yardım bekliyor.
Kayseri Gündem
 
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